La séptima de Ferro logró el campeonato

El sábado se disputó la sexta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que ya determinó el primer campeón. Se trata de la séptima de Ferrocarril del Estado, que festejó en Villa Rosas frente a Peñarol con la victoria por 1 a 0. El equipo dirigido por Gustavo "Gato" Bianchi ganó todos los encuentros, le sacó 5 unidades de diferencia a Atlético y a tres fechas del final tiene 6 puntos asegurados porque dos de sus rivales no presentan equipo en esta división.En esta jornada quedaron pendientes los partidos de octava y novena división entre Sportivo Norte y Unión de Sunchales.A continuación el resumen de la fecha:Quilmes 2 (David Ramirez -2-) - Independiente de San Cristóbal 0; Peñarol 3 (Luis Aguirre, Lautaro Rodriguez y Alfredo Sanches) - Ferrocarril del Estado 0; Atlético Rafaela 4 (Ciro Tettamanti, Jairo Saban, Ignacio Mendoza y Efraín Leiva) - Ben Hur 2 (Joaquín Ibarra y Luciano Ojeda); Sportivo Norte 1 (Jorge Peralta) - Unión de Sunchales 2 (Alexis Martinez -2-) y Libertad de Sunchales 1 (Fernando Maidana) - 9 de Julio 2 (Gustavo Bach y Matías Villanueva).Quilmes 1 (Pablo Coria) - Independiente 1 (Benjamin Benítez); Peñarol 1 (Lisandro Berli) - Ferro 0; Atlético Rafaela 4 (Martín Williner -2- e Ignacio Minighini -2-) - Ben Hur 1 (Facundo Bangora); Sp. Norte 0 - Unión 4 (Jonatan Dos Santos, Francisco Ibáñez, Uriel Funes y Bruno Rivarossa); Libertad 0 - 9 de Julio 0.Peñarol 0 - Ferro 1 (Joaquín Ferreyra); Atlético Rafaela 0 - Ben Hur 0 y Libertad 1 (Nahuel Espíndola) - 9 de Julio 1 (Alejandro Diaz).Quilmes 1 (Diego Heit) - Independiente 0; Peñarol 0 - Ferro 3 (Bruno Villarruel, Mateo Balbezón y Diego Villarreal); Atlético Rafaela 0 - Ben Hur 3 (Bautista Ferreyra, David Quinteros y Mateo Spila); Libertad 2 (Brian Crespín y Agustín Monetti) - 9 de Julio 0.Quilmes 3 (Nicolás Alegre, Benjamin Acosta y Valentino Aguirre) - Independiente 0; Peñarol 0 - Ferro 2 (Benjamin Almeida y Bruno Vulpetti); Atlético Rafaela 0 - Ben Hur 0 y Libertad 2 (Facundo Ibarra y Catriel De los Santos) - 9 de Julio 0.Peñarol 0 - Ferro 4 (Federico Forni -2-, Franco Cardozo y Pedro Gómez Diaz); Atlético Rafaela 1 (Santiago Arnolfo) - Ben Hur 0 y Libertad 1 (Santiago Anrique) - 9 de Julio 0.Independiente de San Cristóbal 1 (Máximo Rodriguez) - Quilmes 0; Ferro 0 - Peñarol 1 (Ramiro Contreras); Ben Hur 0 - Atlético 3 (Máximo Schanz, Bautista Lorenzatti y Valentino Valiente); Unión 2 (Juan Scarafía -2-) - Sp. Norte 2 (Tomás Demaría y Gerónimo García) y 9 de Julio 0 - Libertad 0.Ferro 0 - Peñarol 2 (Nahuel Pérez y Ezequiel Suárez); Ben Hur 2 (Agustín Colucci y Francisco Colucci) - Atlético Rafaela 1 (Agustín Williner); Unión 3 (Lautaro Outeyral -2- y Mateo Bara) - Sp. Norte 0; 9 de Julio 3 (Benjamin Larrosa -2- y Kevin Galiasso) - Libertad 1 (Lorenzo Gonzalez).PRINCIPALES POSICIONESAtlético 15 puntos; 9 de Julio 13; Sportivo Norte 11; Unión 10.Atlético 16 puntos; Unión y Ben Hur 13; Peñarol 10.Ferro 18 puntos (campeón); Atlético y Unión 13.Unión (un partido pendiente), Ben Hur y Libertad 13 puntos.Atlético 16 puntos; Unión (un partido pendiente) 13; Ferro 10.Atlético 18 puntos; Unión (un partido pendiente) y Ben Hur 13.Atlético 15 puntos; Unión 13; Ben Hur y Peñarol 12.Atlético 18 puntos; Unión 13; 9 de Julio 12.Unión de Sunchales vs. Atlético de Rafaela; Ben Hur vs. Peñarol; Ferro vs. Quilmes; Independiente de San Cristóbal vs. Libertad y 9 de Julio vs. Sp. Norte.