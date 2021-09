Lobo Medina dirige el viernes

La Asociación del Fútbol Argentino designó este lunes los árbitros correspondientes a fecha 25 del torneo de Primera Nacional, que se desarrollará entre el viernes 10 y lunes 13 de septiembre venidero. El encuentro entre el Deportivo Morón y Atlético de Rafaela, a disputarse el viernes a las 20.35 (televisado por DirecTV), será controlado por Luis Lobo Medina. Como asistentes estarán Pablo Acevedo y Lucas Pardo, siendo cuarto árbitro Mauro Biasutto.

A continuación el detalle de la programación:

Zona A: viernes 10, a las 15, Dep. Riestra vs. Nueva Chicago (Héctor Paletta); 15.30 Temperley vs. Mitre de Santiago del Estero (César Ceballos); 16 Maipú de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires (Fabricio Llobet); 16.30 Agropecuario vs. Alvarado (Lucas Comesaña); 19.10 Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Chacarita Juniors (Diego Abal); 20 Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlanta (Jorge Broggi); 21.10 Belgrano vs. Almirante Brown (Leandro Rey Hilfer).

Lunes 13 de septiembre: 21.10 Quilmes vs. Tigre (Hernán Mastrángelo).

Zona B: miércoles 8, a las 15 Güemes de Santiago del Estero vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (Pablo Giménez); 19.10 Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Instituto (Diego Ceballos).

Viernes 10: 14.30 Ferro Carril Oeste vs. Independiente Rivadavia (Andrés Gariano); a las 15.00 Tristán Suárez vs. Barracas Central (Carlos Córdoba); Defensores de Belgrano vs. Villa Dálmine (Sebastián Zunino); Santamarina vs. San Martín de San Juan (Nahuel Viñas); 15.30 Almagro vs. Brown de Adrogué (Adrián Franklin); 20.35 Deportivo Morón vs. Atlético de Rafaela (Luis Lobo Medina).

Lunes 13: 15.30 All Boys vs. San Telmo (Juan Pafundi).



BAJA OBLIGADA

En el compromiso frente al equipo que dirige Lucas Bovaglio, el técnico de la Crema, Walter Otta, no podrá contar con el marcador central Cristian González por haber llegado al límite de cinco amonestaciones.



ACUÑA NO SIGUE

Estudiantes de Río Cuarto comunicó oficialmente ayer que Gerardo Acuña dejó de ser el director técnico del equipo que participa en el torneo de Primera Nacional. Mientras, Seferino Flores estará al frente del plantel profesional de manera interina.