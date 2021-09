Actividades virtuales para las escuelas

Desde la Municipalidad local se puso especial énfasis en destacar que la Semana del Libro de Rafaela volverá a proponer a las escuelas de la ciudad un contacto especial con la lectura, con una programación que incluirá actividades virtuales pensadas para que docentes y estudiantes de todos los niveles puedan participar desde sus propias aulas.

El cronograma previsto, que se extenderá desde el 18 al 25 de septiembre, contempla el desarrollo de actividades presenciales para todo público, mientras que para las escuelas (atentos a las disposiciones sanitarias vigentes) se han organizado propuestas en formato virtual.

En cada edición de la Semana del Libro, los y las estudiantes son grandes protagonistas de la programación, colmando cada uno espacios del Complejo Cultural del Viejo Mercado. En esta oportunidad, y ante la imposibilidad de realizar visitas y traslados grupales, se buscará mantener este contacto mediante la conexión desde las propias escuelas.

Se trata de talleres, espectáculos de narración oral y presentaciones de libros, destinados a estudiantes de todos los niveles, y cuyos docentes deberán realizar una inscripción previa al correo electrónico [email protected]

Las consultas se pueden realizar a los teléfonos de la Secretaría de Educación, 504333 o 504399, donde se podrán conocer los detalles de las dinámicas de cada una de las propuestas.



Cronograma

Las actividades planteadas son las siguientes:



Nivel inicial

Leer desde la cuna. Taller de capacitación a cargo de Mabel Zimmermann, destinado a docentes de los jardines municipales. Aula C. EMAE (Sarmiento 550). Martes 21, a las 9.30 y 13.30, en aula C de EMAE (Sarmiento 550).

Capacitación que busca dar herramientas teóricas y prácticas para que los y las docentes puedan generar un ambiente sensible y permeable al placer estético producido por distintos lenguajes artísticos, en especial la literatura.



Nivel primario

Taller de poesía ilustrada "La raya y el irupé", a cargo de Georgina Rodríguez.

Organizado por la Universidad Nacional del Litoral. Actividad virtual destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Miércoles 22 y jueves 23, a las 15.00, vía Zoom.

El objetivo del taller es el plegado y armado de un móvil de origami. Se guiará en el proceso de plegado de la figura del irupé y de la raya, el recorte de la luna y la flor del irupé. Para finalizar, armaremos el móvil con todos los elementos. Se deberá proyectar sobre una pantalla para que todo el grado pueda seguir el taller asistido por los y las docentes.



Presentación de la publicación "Rafaela en Palabras", de la Biblioteca Municipal "Lermo R. Balbi". Actividad destinada a docentes de escuelas primarias. Miércoles 22 a las 18.00, vía Zoom.

Selección de cuentos de la Biblioteca Pública Municipal "Lermo Rafael Balbi", que propone un recorrido de lectura por la historia local. Crónicas, cuentos y poesías que conectan con la naturaleza, el suelo y los sueños. Los ejemplares están destinados a estudiantes de tercer grado del nivel primario.



Nivel secundario

Presentación del libro "Llevaré su nombre", de Analía Kalinec.

Organizado por Espacio de la Memoria de Rafaela y Centro Documental de la Memoria de Rafaela. Lunes 20 a las 10.00, vía Zoom.

Analía Kalinec nació en dictadura, en el marco de una familia "normal" de clase media, con una mamá ama de casa y un papá policía. Segunda hija de cuatro hermanas mujeres, creció en años de impunidad ignorando la condición de genocida de su padre. Durante su niñez, adolescencia y temprana adultez mantuvo un vínculo de mutuo afecto y admiración por su padre. Le llevó 25 años saber que aquel que la mimaba en su infancia era también el Dr. K, responsable de secuestros, torturas, asesinatos y otros crímenes catalogados de lesa humanidad durante la última dictadura militar.



Espectáculo de narración oral "El amor en tiempos de cuentos", a cargo de Cuenteros del Horizonte. Actividad destinada a público adolescente. Jueves 23 a las 10.00, vía Zoom.

Narración oral de cuentos, historias y sucedidos. El amor como eje que se manifiesta entre amigos, hermanos, al trabajo, a una pasión. El amor como romanticismo. Amor de ensueños. Amor e desengaños. Textos cuidadosamente seleccionados teniendo en cuenta el desarrollo emocional de los adolescentes.



Presentación del libro "El antisemitismo explicado a los jóvenes", de Michel Wieviorka. Conferencia a cargo de Marisa Braylan y Verónica Constantino.

Organiza la DAIA y Comunidad Judía de Rafaela. Actividad virtual destinada a estudiantes, docentes y autoridades de escuelas secundarias. Lunes 20 a las 14.30, vía Zoom. Se entregará el libro a todas las escuelas.

¿Por qué los judíos son objeto de un odio particular? ¿Cuándo apareció el antisemitismo? ¿Quiénes son los sabios de Sion? ¿Por qué Hitler detestaba a los judíos? ¿Existe un "negocio de la Shoah"? ¿El antisionismo es antisemitismo? Este libro no duda en hacer las preguntas más perturbadoras. Desarma con claridad y tranquilidad las ideas falsas, las trampas y las teorías del complot. Una guía indispensable para comprender las raíces del antisemitismo y reflexionar acerca de su actualidad.