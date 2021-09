Pelé, internado en San Pablo: le extirparon un tumor en el colon

Pelé está internado desde hace seis días en el hospital Albert Einstein de San Pablo y confirmó a través de un posteo en Instagram que le extirparon un tumor de colon: "Por suerte, estoy acostumbrado a celebrar grandes triunfos al lado de ustedes. Voy a encarar este partido con una sonrisa en la cara", compartió el brasilero para llevar tranquilidad.

Además, en el comunicado detalló: "El sábado pasado fui sometido a una cirugía de retirada de lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado en la realización de los exámenes que mencioné la última semana".

Su representante, Joe Fraga, declaró previamente que no había motivo de preocupación, aunque no quiso dar detalles y había adelantado que emitirían un comunicado cuando los médicos finalicen con los testeos.

Edson Arantes do Nascimento, quien cumplirá 81 años el 23 de octubre del 2021, había publicado en sus redes sociales el miércoles para llevar tranquilidad al mundo del deporte: “Gente, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Hice mis exámenes de rutina que no pude hacer antes a causa de la pandemia. Avisen que no juego el próximo domingo”, informó el único jugador en la historia del fútbol que ganó tres mundiales.

La última hospitalización del brasilero fue en el 2019, cuando lo internaron en París y lo trasladaron a San Pablo para retirarle un cálculo renal.

Otra ocasión en que su salud pasó por un grave momento fue en el 2014, cuando estuvo en cuidados intensivos por una infección urinaria que obligó a uno de los mejores jugadores de la historia a someterse a diálisis en su riñón izquierdo.

El brasilero fue campeón mundial con Brasil en 1958, 1962 y 1970, mientras que también es ídolo absoluto del Santos, club en el que obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en los años 1962 y 1963. (NA)