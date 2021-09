Paulo Londra a un paso de la libertad

El pasado viernes, las redes sociales se revolucionaron tras un tuit publicado por la revista Billboard, en su versión estadounidense, en el cual aseguraban que Paulo Londra había ganado la disputa que no lo deja lanzar música desde hace dos años.Desde la cuenta se publicó un tuit que rezaba: “Un juez dictaminó que el artista argentino de trap no tiene más obligaciones de grabación o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”.Sin embargo, la publicación fue rápidamente borrada y Billboard actualizó la información: “Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”, aclararon sobre la puja legal entre Londra y su exsello, quienes apelaron y pidieron una nueva revisión.No obstante, el músico agradeció la movida y el interés, y publicó en sus historias un mensaje para dejar tranquilos a todos."Inmensa alegría, gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco", manifestó.Con respecto al conflicto entre Londra y Big Ligas, según expuso el artista en un comunicado que difundió en mayo de 2020, tanto Kristoman (Cristian Salazar) como Ovy on the drums (Daniel Oviedo) llevaron adelante acciones engañosas y perjudiciales para con su figura, llevándose el crédito (y rédito económico) de trabajos suyos. Tras resistirse a seguir lanzando música bajo esas condiciones, se dio inicio a un conflicto legal.El juicio se lleva adelante en tribunales estadounidenses y cuestiona un contrato que Paulo firmó en 2017 con Ovy On The Drums y Kristo, en el que le entregaba a Big Ligas los derechos de autor de cualquier obra que incluyera su voz hasta diciembre de 2020. Luego, al firmar con el sello multinacional Warner, el acuerdo se extendió hasta 2025, por lo que todo lo que produzca el cantante hasta ese entonces tiene que ser dividido con Big Ligas y la Warner.Sin embargo, la tensión entre Londra y sus exproductores comenzó después de que el cantante publicará "Condenado para el millón". Según el relato de Londra, "al ver todo lo que estaba generando a apenas unas horas de haber sido publicada, Kristo sugirió hacer un material en el que se muestren como un equipo fuerte. Vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban".A continuación, el cordobés agregó: "Luego de hacer el video me dijeron que mire las hojas y que mañana íbamos a tener una charla con los abogados. Yo estaba en Colombia donde me quedé varios meses grabando canciones. Inclusive uno de los abogados me envió una carta de intimidación que decía que me podía perjudicar por todo lo que haga perder a la empresa, y que debería firmarlo si no podía tener grandes consecuencias económicas".Como consecuencia, Paulo, que es uno de los argentinos más escuchados en las plataformas digitales, lleva dos años sin hacer música.