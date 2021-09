Goleó Uruguay y Bolivia llega golpeada al partido con Argentina

El seleccionado de Uruguay, dirigido por Oscar Washington Tabarez y con ausencias significativas, golea 4-2 a Bolivia en Montevideo, por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 que estaba pendiente.

El seleccionado boliviano es el próximo rival de Argentina, el jueves en el estadio de River, cerrando la triple fechas de las eliminatorias.

A los 15 minutos del primer tiempo, Giorgian de Arrascaeta puso en ventaja al seleccionado uruguayo. Mientras que a los 31 minutos, también de la etapa inicial, Federico Valverde marcó el segundo tanto de Uruguay.

Abriendo el complemento, a los dos minutos, Agustín Álvarez Martínez convirtió el tercero de los charrúas. A los 14 minutos del segundo tiempo descontó Marcelo Moreno Martins para el seleccionado de Bolivia. A los 20, de penal, De Arrascaeta anotó el cuarto tanto de la Celeste. También desde los 12 pasos, a los 38 minutos, Moreno Martins volvió a descontar para los bolivianos.



ECUADOR Y CHILE, A MANO

Ecuador y Chile igualaron sin goles en la altura de Quito en el marco de la postergada sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El seleccionado ecuatoriano salió mejor parado y se aferra a los puestos de arriba. El conjunto dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro se mantiene en el tercero puesto, con 13 unidades, dos abajo de Argentina que se quedó con el partido pendiente con Brasil, dentro de las cuatro plazas directas para Qatar.

Por su lado, Chile sigue lejos de los puestos de clasificación, con apenas 7 puntos.

En el otro juego, Paraguay y Colombia empataron 1 a 1. A los 40 minutos del primer tiempo, Antonio Sanabria puso en ventaja al seleccionado paraguayo. A los 8 minutos del complemento, Juan Cuadrado, de penal, igualó en el encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.



PRÓXIMA FECHA: Jueves 9/9: 19.30hs Uruguay vs Ecuador, Paraguay vs Venezuela, 20.00hs Colombia vs Chile, 20.30hs Argentina vs Bolivia, 21.30hs Brasil vs Perú.



LAS POSICIONES: Brasil 21, puntos; Argentina 15; Ecuador 13; Uruguay 12; Colombia 10; Paraguay 8; Chile 7; Bolivia 6; Perú 5; Venezuela 4.