Goleó el León, perdió Quilmes y ahora 9 de Julio es el único líder del Apertura

El elenco Juliense sigue a paso firme en el Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que ahora lidera en soledad. Ayer, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la octava fecha, goleó a domicilio a Bochófilo Bochazo 6 a 0, con un hat trick de Lucas Quiróz.

Los otros tantos de la victoria de 9 de Julio en San Vicente fueron anotados por Nahuel Vera, en dos ocasiones, y Agustín Burdesse.

En barrio Italia, Ferrocarril del Estado se quedó con el invicto de Argentino Quilmes goleándolo 4 a 1 y lo bajó de la cima. El melli Matías Zbrun en dos oportunidades, Martín Albertengo y Rubén Rojas anotaron para la visita, mientras que Juani Weissen había puesto el empate parcial. En el ‘Cervecero’ se fue expulsado Cristian Suárez.

Otro que tuvo un buen rendimiento y un resultado positivo fuera de casa fue Sportivo Norte. El ‘Negro’ le ganó 3-2 al Deportivo Aldao gracias a los tantos de Damián Maciel, Juan Espíndola y Cristian Arias. En el elenco local marcaron Leandro Díaz y Axel Portianka.

Atlético de Rafaela sigue sin poder levantar cabeza. Venía de perder con Bochazo y ayer cayó con el Deportivo Libertad en Sunchales, 1 a 0.

En María Juana, Talleres y Florida de Clucellas igualaron 0 a 0.



JUGABAN EN VILLA ROSAS

Anoche, al cierre de nuestra edición, Peñarol y el Deportivo Tacural cerraban la octava fecha del Apertura con el encuentro que disputaban en Villa Rosas, con arbitraje de Guillermo Vacarone.



LOS ADELANTOS

La fecha se había iniciado el pasado jueves con la victoria de Ben Hur ante Unión de Sunchales 2-1 y el viernes igualaron en Ramona, el local, y Brown de San Vicente 1 a 1.



LO OCURRIDO AYER



Argentino Quilmes 1 vs Ferrocarril del Estado 4



Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Mauro Cardozo

Reserva: 2-0



Goles: 29m PT y 31m ST Matías Zbrun (F), 2m ST de penal Juan José Weissen (AQ), 8m ST Martín Albertengo (F), 42m ST de penal Rubén Rojas (F).

Incidencia: Expulsado: 35m ST Cristian Suárez (AQ).



Talleres María Juana 0 vs Florida de Clucellas 0



Cancha: Talleres María Juana.

Árbitro: Guillermo Tartaglia

Reserva: 1-1



Goles: no hubo.



Deportivo Libertad 1 vs Atlético de Rafaela 0



Estadio: Plácido Tita.

Árbitro: Angelo Trucco

Reserva: 1-0



Gol: 37m ST Agustín Costamagna (L)



Dep. Aldao 2 vs Sportivo Norte 3



Cancha: Deportivo Aldao.

Árbitro: Franco Ceballos

Reserva: 1-1



Goles: 30m PT Damián Maciel (SN), 32m PT Leandro Díaz (DA), 35m PT Cristian Arias (SN), 46m ST Juan Espíndola (SN) y 48m ST Axel Portianka (DA).



Bochófilo Bochazo 0 vs 9 de Julio 6



Cancha: Bochófilo Bochazo.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-5



Goles: 9m PT y 23m PT Nahuel Vera (9), 21m PT Agustín Burdesse (9), 38m PT, 24m ST y 39m ST Lucas Quiróz (9).