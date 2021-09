Todo lo ocurrido en la Primera B

En la jornada de ayer se completó la fecha 5 del Apertura de la Primera B, que se había puesto en marcha el viernes por la noche con el adelanto jugado en Vila, con empate 1 a 1 entre el local y Sportivo Roca.

Todos los encuentros de ayer, las posiciones y lo que se le viene a cada elenco:

ZONA NORTE

Viernes 3/9:

Arg. Vila 1 contra Sp. Roca 1.

Domingo 9/5:

Arg. Humberto 1 (7m ST penal Lisandro Carnevale) vs Belgrano 1 (35m PT Gianluca Giacoonne), Moreno 1 (18m PT Mario Sosa) vs Ind. Ataliva 2 (15m ST Uriel Ricarte y 33m ST penal Uriel Gilabert), Dep. Bella Italia 1 (5m PT penal Axel Blanco) vs Ind. San Cristóbal 4 (30m PT, 17m ST 42m ST Gino Simonatti, 33m ST Gabriel Villafañe), Tiro Federal 6 (8m PT, 33m PT, 43m PT y 4m ST penal Alexis Ferreyra, 45m PT Mariano Pfaffen, 10m ST Maximiliano Núñez) vs Sp. Aureliense 4 (30m PT y 35m PT Emanuel Luna, 20m ST Amilcar Albarracín y 45m ST Gastón Torres).

ZONA SUR

Domingo 5/9:

Def. de Frontera 1 (17m ST Lucio López) vs Sp. Santa Clara 2 (16m PT Gastón Del Pablo y 41m PT penal Octavio Cardozo), Sp Libertad 2 (5m ST Gastón Pomba y 20m ST Alessandro Junco) vs.Juv. Unida 3 (15m ST y 25m ST Alexis Galeasso y 40m ST Nicolás Eberhardt), San Martín 1 (15m ST Alan Previotto) vs La Hidráulica 4 (17m PT Alejandro Pérez, 35m penal Maximiliano Taborda, 4m ST Jesús Ibarra y 14m ST Eder Molina ), Dep. Susana 2 (43m ST y 45m ST Julián Vera) vs Dep. Josefina 1 (37m PT Emilio Moyano), Zenón Pereyra 1 (26m PT Lautaro Mendoza) vs Atlético (MJ) 4 (4m PT Catriel Alassia, 24m PT Marcelo Peretti, 10m ST Guillermo Russi, 42m ST Joaquín Ferreyra).

LAS POSICIONES

ZONA NORTE:

Ind. San Cristóbal 13, puntos; Dep. Bella Italia 9; Ataliva 9; Roca 8; Vila 8; San Isidro 6; Aureliense 5; Arg. Humberto 5; Moreno 3; Tiro Federal 3; Belgrano 0.

Próxima fecha (6ª):

Sp. Roca vs Arg. Humberto, Belgrano vs Tiro Federal, Sp. Aureliense vs Bella Italia, Ind. San Cristóbal vs Moreno, Ind. Ataliva vs San Isidro. Libre: Arg. Vila.

ZONA SUR:

Atlético (MJ) 12, puntos; Sp. Santa Clara 11; Juventud Unida 10; La Hidráulica 9; Libertad (CE) 7; Atl. Esmeralda 6; Dep. Susana 4; Zenón Pereyra 4; San Martín 3; Dep. Josefina 2; Def. de Frontera 1

Próxima fecha (6ª):