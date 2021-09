Racing y Banfield aburrieron en Avellaneda

Racing y Banfield no pudieron torcer anoche sus pobres presentes al igualar en un deslucido partido 0 a 0 en Avellaneda, por la décima fecha de la Liga Profesional.

En el estadio "Presidente Perón", fue Gastón Gómez, el arquero de la "Academia", la figura del encuentro al haber impedido el tanto del "Taladro", en el puñado de ocasiones peligrosas con las que contó.

Racing sumó su tercer empate 0-0 consecutivo en el interinato de Claudio Úbeda y quedó con 17 puntos, a tres de los actuales líderes Talleres de Córdoba y Lanús.

Por su parte, Banfield acumuló su séptimo partido sin ganar (cuatro empates y tres derrotas), por lo que no logra la regularidad que parecía haber encontrado el entrenador Javier Sanguinetti.

Fue un encuentro muy deslucido, donde repartieron los pocos momentos de dominio, pero sin terminar de provocar un dominio certero que justificara el merecimiento de la victoria.



OTROS RESULTADOS. Godoy Cruz 4 - Gimnasia LP 0, Patronato 0 - Talleres 0. Jugaban: River vs Independiente. HOY: 18hs Estudiantes vs Argentinos, 20.15hs Vélez vs Unión.



Racing 0- Banfield 0



Estadio: Presidente Perón. Árbitro: Hernán Mastrángelo.



Racing: Gastón Gómez; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Fernando Prado; Aníbal Moreno, Julián López; Tomás Chancalay, Ignacio Piatti, Maximiliano Lovera; y Javier Correa. DT: Claudio Ubeda.



Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Jesús Dátolo, Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos, Juan Alvarez; Agustín Urzi y Juan Manuel Cruz. DT: Javier Sanguinetti.



Goles. no hubo.



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Matías Rojas por Julián López (R); 16m Lisandro López por Piatti y Benjamín Garré por Chancalay (R); 24m Luciano Pons por Cruz y Ramiro Enrique por Urzi (B); 35m Enzo Copetti por Correa (R) y Nicolás Domingo por Dátolo (B); 42m Carlos Alcaraz por Lovera