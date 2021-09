El Peque eliminado

El porteño Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking ATP, se despidió este domingo en octavos de final del US Open, en Estados Unidos, tras caer con el neerlandés Botic Van de Zandschulp (117°) en un reñido y maratónico cotejo. El "Peque" luchó hasta el final pero perdió en cinco sets, con parciales de 6-3 y 6-4 a favor del neerlandés en los primeros dos, pero luego el argentino remontó el juego y se puso 2 a 2 tras imponerse por 7-5 y 7-5. No obstante, Schwartzman llegó diezmado al quinto y decisivo set, donde fue ampliamente superado por Van de Zandschulp, que venía de eliminar al santafesino Facundo Bagnis (80°), y cerró con un contundente 6-1 en contra del porteño en cuatro horas y 20 minutos de partido.

En la próxima instancia, donde ya no habrá tenistas albicelestes, el neerlandés se medirá con el ruso Daniil Medvédev (2°), que derrotó al británico Daniel Evans (24°).