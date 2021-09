"Hay que poner un freno al kirchnerismo y a la vez defender los intereses de Santa Fe"

"Me encanta venir a Rafaela, disfruto recorrer la Provincia de Santa Fe y en especial esta ciudad", dijo Carolina Losada, quien puso una pausa a su carrera como periodista y asumió el desafío de llegar al Senado de la Nación. Precandidata a senadora nacional por la lista "Cambiemos con Ganas" de la alianza Juntos x el Cambio, visitó una vez más Rafaela y la región acompañada por el concejal Leonardo Viotti, quien busca su reelección. "La única forma que tenemos los políticos de conocer a la gente, sus inquietudes, sus pedidos y sus problemáticas es recorrer el territorio. Hablamos con los comerciantes, con los industriales, con los productores agropecuarios, con todos", agregó Losada sobre sus tareas en el marco de esta campaña que terminará el jueves a última hora.

"Tenemos un proyecto de país diferente al kirchnerismo, que es lo que queremos dejar atrás. Ese proyecto es con el campo, con la industria, con el comercio, con la educación, con la salud, con la seguridad y con la prensa, que es atacada permanentemente por el partido que gobierna", expresó, locuaz, la periodista rosarina que fue conductora del noticiero de América. "Yo vengo del periodismo, y creo que es un valor que debemos defender muchísimo porque este Gobierno y en especial Cristina (Kirchner) ha ido en contra de todos. Han venido por todo, ella lo había avisado. Y lo han hecho. Y ahora van en busca de lo que les queda, van por el Congreso. Por eso creo que estas elecciones son bisagra", explica durante una entrevista en la Redacción de este Diario. "Es muy importante que los argentinos vayamos a votar y fiscalicemos", remarcó.

Losada dijo estar "entusiasmada con esta propuesta junto a Mario Barletta, nuestro precandidato a diputado nacional y Leo Viotti entre tantos otros dirigentes de este espacio en toda la Provincia de Santa Fe, estamos dejando todo en esta campaña y estamos convencidos de que nos irá muy bien". Una encuesta fresca parece darle la razón, aunque los votos habrá que contarlos el domingo por la noche.

-¿Qué significa que a la Provincia de Santa Fe no vengan ni Cristina ni Alberto a hacer campaña?

-Es que tienen un lío tremendo, el Gobernador en una lista, la Vicegobernadora en otra. Se tiran con todo. Ni Cristina ni Alberto se deben querer involucrarse demasiado, aunque tampoco tienen buena imagen en Santa Fe. El gobernador es candidato, entonces me pregunto quién gobierna la Provincia, qué está haciendo él ahora. ¿Está siendo gobernador o candidato? Lamentablemente no se distinguen los actos oficiales de los de campaña, es más se usa al Estado para hacer campaña. Todo está confundido, es lo que pasa cuando se mezclan los recursos del Estado con los de la campaña. Eso es lo que tiene el populismo, más concretamente el kirchnerismo, que creen que los recursos del Estado son de ellos. Por eso vemos los bolsos con millones de dólares tirados a un convento, los secretarios de los ex presidentes megamillonarios en poco tiempo. ¿Cómo hacen? Si nosotros trabajamos un montón de horas para tener algo y esta gente de la noche a la mañana son ricos. Estas cosas impulsan a muchos jóvenes a migrar, a querer irse al exterior. Nosotros venimos para hacer un modelo de país diferente, asentado sobre los valores como la educación, el trabajo y el respeto. Queremos revertir esta migración de jóvenes, me duele en el alma que se vayan del país por considerar que no tienen futuro. Quiero que la gente vuelva, que tenga un proyecto de vida en Santa Fe y en la Argentina.

Losada apuntó contra el "permanente doble discurso e hipocresía del Presidente y de todo su Gobierno". "En el acto por el Día de la Industria no estuvo el presidente ni el funcionario más importante ligado al sector. Pero juran que están a favor del diálogo. ¿En qué quedamos? Hay un doble discurso todo el tiempo, como cuando están de joda en Olivos pero a vos no te dejan ni siquiera ir a visitar a tu mamá o peor aún, a acompañar las últimas horas de un familiar al hospital que se tiene que morir solo en un cuarto. El Presidente nos mintió en la cara. Cuando apareció la primera foto dijo que era trucada, cuando aparecen más fotos ya no pudo sostener la mentira", sostuvo aún indignada como tantos otros argentinos. "Cuando llegaron las primeras vacunas contra el Covid, los primeros que se aplicaron las dosis fueron ellos, los funcionarios de Fernández y sus familiares" dispara de nuevo.

"Hay una gran hipocresía, un doble mensaje que toma forma de un relato que, en el fondo, es una ficción" subraya la periodista candidata. "Estas cosas me generan rechazo, estoy harta de lo que se ve en el gobierno" señala a la vez que recuerda que "estaba muy feliz haciendo lo que amo como es el periodismo, pero sentí la necesidad de hacer algo más, y aquí estoy".

Sobre el rol que debe cumplir el senador nacional, indicó que "debe defender a los intereses de su Provincia, no como sucede ahora que defienden los proyectos del Ejecutivo nacional o la figura de una ex presidenta, los senadores de Santa Fe no están defendiendo los intereses de los santafesinos".

"La inseguridad es lo que más le preocupa a los santafesinos, en especial aquella vinculada al narcotráfico, que es muy visible en Rosario pero que también sucede en Santa Fe y cada vez más en Rafaela. El gobernador Perotti prometió durante años terminar con la droga, y lo que hizo fue desparramarla por toda la Provincia. Y hoy tenés acá en Rafaela, en el norte de la Provincia y sobre todo el sur problemas por las bandas criminales y el narcomenudeo, con la pelea por los territorios", afirmó Losada respecto a la problemática que encabeza las preocupaciones de los santafesinos.

También cuestiona a Perotti y su gestión porque no reclama a la Nación "por una deuda de 120 mil millones de pesos que tiene con nuestra provincia, una herencia del gobierno de Cristina". "Podríamos construir nuevas rutas y mejorar las que están, que presentan un estado deplorable y constituyen un peligro enorme. Nuestra provincia debería tener más y mejores rutas que nos transformen en esa rotonda del país", sostuvo.

Por su parte, Viotti destacó una vez que más que "nuestra lista contiene a los sectores más representativos de Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, que tiene como desafío conservar un espacio importante en el Concejo, que la mayoría siga siendo de la oposición para mantener equilibrios de poder que mejora la democracia local y sus instituciones". "La pandemia nos sacó de eje, eso está claro. Quedaron muchos proyectos en carpeta que tienen que ver con los problemas de los rafaelinos que son la inseguridad, más allá de las limitaciones del Concejo para avanzar en soluciones para esta problemática", planteó. Acceso a la vivienda y al lote, políticas de empleo para favorecer la inserción de jóvenes o de personas mayores de 45 años también forman parte de la agenda de Viotti para su labor en el cuerpo legislativo.