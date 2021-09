Ex diputado fue imputado en la misma causa de David Perona

El ex diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ) Marcelo Darío Scataglini, en una extensa audiencia desarrollada en los tribunales rosarinos, fue imputado de ser el eslabón del sistema político para que el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri favoreciera al empresario de juego clandestino Leonardo Peiti.De acuerdo a lo consignado por La Capital de Rosario, a Scataglini lo acusaron de realizar negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencia e incumplimiento de deberes de funcionario.La jueza de primera instancia Eleonora Verón dispuso que el ex asesor de la Cámara baja se fuera en libertad con restricciones bajo una fianza de 41 millones de pesos (tasación de la casa en la que vive la familia Scataglini y que ofrecieron como caución). Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery habían requerido una medida cautelar de prisión preventiva por 90 días.La detención de Scataglini el jueves pasado en su casa de la ciudad de Santa Fe despertó expectativas ya que se trataba del primero de “la pata política” que se sentaba en el banquillo en el marco de una megacausa por juego clandestino en la que terminaron imputados y destituidos el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal; el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad; el ex corredor de Fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri; el ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, José Fernández Chemes; y el senador provincial Armando Traferri.y el mencionado Leonardo Peiti, un empresario que siempre tuvo bajo perfil y que desde hace años maneja licencias de casinos en Formosa, Misiones y Paraguay.Peiti se convirtió en el principal actor de la película judicial más importante en los últimos años en la provincia de Santa Fe.Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional N° 2 Rosario, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron en la audiencia que llegaron a Scataglini "escuchando" a Peiti. En una de esas escuchas el ex legislador llamó a la secretaria del empresario y dijo hacerlo de parte de Traferri. Un hecho que resultó "sospechoso" para los fiscales, según indicó Schiappa Pietra.Los fiscales rosarinos le atribuyeron a Scataglini haber realizado negociaciones para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular a Leonardo Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online en salas habilitadas por el organismo oficial de la provincia. Según la acusación esas negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor en la Cámara de Diputados y tuvieron el fin de que se beneficiaran tanto Peiti como el senador Traferri.Scataglini, en sus tiempos de legislador provincial, había sido integrante de la Comisión de seguimiento de bingos y casino. Según explicó el propio acusado en una de sus tres declaraciones testimoniales fue “por el conocimiento que tenía del tema” que el senador Traferri le pidió mirara una carpeta que Peiti quería presentar como oferente de juego online en la Lotería de Santa Fe.“Lo que está sucediendo aquí es que el propio senador está involucrado directamente. Y lo convoca a Scataglini porque es una persona que conoce esta temática. Y convoca también al abogado de Peiti. Esto es el famoso lobby empresarial. Lo que no podemos admitir es esto: es jugar para un sector para poder beneficiarlo. Este mensaje trasunta una manifestación de interés de consolidar una contratación claramente ilegal contra las leyes de ética pública y contra el contenido del Código Penal”, subrayó Schiappa Pietra.Scataglini fue citado como testigo por los fiscales de la Agencia en tres oportunidades el año pasado, su casa fue allanada el 12 de diciembre y en esa oportunidad entregó voluntariamente su celular y la clave de desbloqueo. Al declarar como testigo, admitió las reuniones con Peiti.Dijo que éste le extendió una carpeta como apoderado de su empresa con un negocio importante: “Me dijo que a la provincia le podían quedar 1.200 millones de pesos mensuales con el juego online legal”, indicó. Y expresó que lo tomó como parte de su trabajo en el sector privado ya que al momento de producirse ese encuentro él no era funcionario público.En principio la audiencia imputativa contra Scataglini estaba prevista para las 17 horas del viernes 3 de septiembre y el juez de Garantías que había sido sorteado era Mariano Alliau. Pero los fiscales Schiappa Pietra y Edery presentaron un escrito ante la Oficina de Gestión Judicial a última hora del jueves donde explicaron que la acusación era parte de las audiencias de la causa por juego clandestino y corrupción. Y solicitaron la presencia de la jueza Eleonora Verón, quien había participado de esas audiencias.Así fue que la audiencia imputativa contra Scataglini pasó para este sábado a la mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con el resultado que da título a este artículo.