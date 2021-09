Ricardo Lorenzetti en el Congreso Mundial por la Conservación de la Naturaleza 

Se trata del evento sobre conservación más grande del mundo. En este Congreso disertarán personalidades como la ex presidente de Chile Michelle Bahelet, la ex directora gerente del FMI y actual presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el periodista del New York Times Thomas Friedman, entre otras destacadas figuras. El encuentro internacional fue inaugurado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y se realiza en la ciudad de Marsella, sur de Francia, hasta el 11 de septiembre. Ricardo Lorenzetti disertará el martes 7 en la sesión “Los jueces y el medio ambiente: la protección de la naturaleza en los tribunales”.

El Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) se celebra cada cuatro años y es el evento sobre conservación más importante del mundo. Reúne a líderes de gobiernos, referentes de la sociedad civil, a las organizaciones de pueblos indígeneas, al sector privado y al mundo académico para debatir y tomar decisiones tendienetes a resolver los desafíos medioambientales.

La UICN es la organización que se ocupa de confeccionar la lista roja de especies y ecosistemas amenazados de extinción, así como la lista verde de espacios protegidos. Es además la que define conceptos tales como “desarrollo sustentabe” o “solucones basadas en la naturaleza”. También trabaja en el control del comercio internacional de especies silvestres y en la protección de los manglares o biomas. Aunque sus decisiones no son vinculantes para los Estados, en sus más de 70 años de existencia, la UICN ha logrado promover muchas causas ambientales y crear conciencia en los gobiernos acerca de la necesidad de defenderlas.

Este viernes 3 de septiembre, la mayor organización para la protección de la naturaleza en el mundo inauguró su congreso global en Marsella. El evento reúne a miles de expertos en la conservación de la biodiversidad con el fin de debatir e intercambiar ideas sobre la agenda de la conservación de la Naturaleza y el desarrollo sostenible en la próxima década.

La apertura del Congreso contó con la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien expresó que la batalla que se debe dar es para mantener la biodiversidad y evitar el cambio climático. “No hay vacunas para un planeta enfermo”, sostuvo Macron.

Las actividades del encuentro se extenderán hasta el día 11 de septiembre y abarcarán una multiplicidad de temas que incluyen el cambio climático, la protección de los océanos, la biodiversidad, el acceso al agua potable y propuestas económicas, financieras y tecnológicas tendientes a la conservación del medio ambiente. Además, también están previstas sesiones dedicadas a diferentes grupos y colectividades, como los pueblos originarios y los jóvenes, entre otros.

El juez Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia y autor de numerosos libros sobre Derecho ambiental, representará a la Argentina en la sesión del martes 11 sobre “Los jueces y el medio ambiente: la protección de la naturaleza en los tribunales”.

Además de los ya citados Michelle Bachelet, Christine Lagarde y Thomas Friedman, del evento también participarán otras figuras de gran conocimiento público como el actor Harrison Ford, el ex primer ministro y actual titular del Consejo Constitucional de Francia, Laurent Fabius, el Cardenal Peter Turkson, prefecto del dicasterio para la promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, el príncipe Alberto de Mónaco, el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, entre otros.