Después de que el pasado lunes no se registraran casos de coronavirus en Rafaela luego de más de un año, de a pocos los contagios empezaron a elevarse con el correr de los días. El jueves fueron 6 y el viernes 7, mientras que este sábado se confirmaron otros 12 contagios de acuerdo al reporte diario emitido por la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud. Indudablemente, esto de sede a un par de rebrotes que se registraron en las últimas horas, y que empezaron a preocupar, en dos escuelas privadas de la ciudad, en coincidencia con el regreso a la presencialidad plena luego de más de un año y medio. De hecho, en una de ellas, en todos los cursos del nivel secundario, se resolvió suspender las clases para la próxima semana. En este sentido, las autoridades sanitarias locales informaron que el aislamiento de la burbuja escolar deberá ser de 14 días para los contactos estrechos, mientras que los contactos de contactos estrechos no deben aislarse.

De esta manera, nuestra ciudad acumula, desde el inicio de la pandemia, 14.733 contagios, de los cuáles 44 son activos, 143 son las personas aisladas y 14.370 los recuperados. Además, por 18ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos, con lo cuál continúan siendo 319 los decesos de ciudadanos rafaelinos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", continúan internados 8 pacientes Covid-19 positivos (27% de ocupación) en UTI y 4 pacientes Covid-19 positivos en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de Salud comunicó otros 141 infectados de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 466.708, mientras que en las últimas 24 horas no se registraron muertes, siendo 8.301 las víctimas fatales.