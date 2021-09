Conmemoran hoy en nuestra ciudad el Día Internacional de la Mujer Indígena

El gobierno de la provincia de Santa Fe conmemorará hoy el Día Internacional de la Mujer Indígena. La actividad se realizará en el marco del Encuentro de Mujeres Indígenas, con representantes de la Comunidad Qom “Qarqaiá” de Rafaela y el Movimiento de Mujeres Indígenas de Abya Yala por el Buen Vivir. Estarán presentes integrantes de comunidades de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Santa Fe, entre otras provincias.

De acuerdo al cronograma anunciado, a partir de las 9 habrá un homenaje a la líder indígena Bartolina Sisa, al cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato. Sisa era oriunda de las comunidades Aymaras de la zona del Altiplano, del norte de Bolivia, quien encabezó junto con su marido, Tupac Catari, una rebelión de las comunidades indígenas andinas contra los conquistadores españoles.

Fue capturada por los realistas y luego de ser torturada y vejada, fue asesinada el 5 de setiembre de 1782 en La Paz, Bolivia. En su honor, el Segundo Encuentro de Organizaciones y Pueblos Indígenas de América, que tuvo lugar en Tihuanacu (Bolivia), instituyó esa fecha como el Día de la Mujer Indígena.

El director de Pueblos Originarios de la provincia, Ariel Araujo, destacó que en esta fecha “los pueblos y organizaciones indígenas realizan actividades oficiales en recordatorio de los derechos de la mujer indígena, en un contexto más general de los derechos de igualdad de género”.

En el acto oficial, señaló Araujo, “se reafirmarán los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, especiales y particulares que les corresponden, entre ellos su derecho a su identidad cultural y a ser respetadas de su condición de mujer, para que tanto sus expresiones culturales y espirituales como mujer indígena sean respetadas por el gobierno y la sociedad”.



EN LUCHA

En la actualidad, las mujeres indígenas en sus comunidades, pueblos y organizaciones originarias siguen levantando las banderas de lucha por sus derechos individuales y colectivos, siguiendo el ejemplo de Bartolina Sisa. Las mujeres indígenas tienen derechos que comparten con sus congéneres de todas las sociedades y culturas, y también derechos específicos que derivan de su conducta particular en cuanto integrantes de pueblos indígenas.

Entre ellos el derecho al respeto a la identidad cultural del pueblo al que pertenecen, derecho a su identificación como integrante de un pueblo indígena específico, derecho a no ser asimiladas ni obligadas a aceptar prácticas culturales ajenas y que atenten contra su propia identidad cultural, derecho a modificar costumbres y tradicionales sociales, culturales, económicas que dañen o afecten su dignidad y derecho a recuperar como integrantes de un pueblo indígena prácticas ancestrales y tradiciones que las favorecen y dignifiquen como mujeres.



El ACTO

El acto de hoy será de manera presencial y virtual (se podrá seguir por Zoom) entre las 11:30 y las 13. Tendrá lugar en la plaza “José Hernández” de Rafaela. Habrá una ceremonia tradicional indígena a cargo de la comunidad qom “Qarqaiá”. También, participará el presidente de esa comunidad, Delfina Notagay; y una representante del Encuentro de Mujeres Indígenas que se inició este sábado. Al mediodía continuará la conmemoración con un diálogo interactivo entre autoridades nacionales, provinciales y municipales. Además, se desarrollarán actos culturales como la actuación de la artista indígena Shiraigo Lanche, que comprende cantos sagrados en idioma mocoví y canciones dedicadas a las mujeres indígenas no reconocidas por la historia oficial. Participarán de la ceremonia la directora provincial de Asuntos Indígenas del gobierno de Santa Fe, Rosana Esquivel, la primera mujer de pueblos originarios que ejerce un cargo público. Estará acompañada por la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.