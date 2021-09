Bajó la accidentología en el primer semestre del año

La elevada siniestralidad vial es una de las problemáticas más importantes que tiene nuestro país, donde la ciudad de Rafaela no es ajena a la misma. Los números de víctimas fatales en accidentes de tránsito, año tras año muestran datos desalentadores y sumamente preocupantes.

La pandemia, entre tantas consecuencias, mostró por razones obvias que a menor circulación de personas, los accidentes de tránsito disminuyeron rotundamente.

En Rafaela, en este primer semestre de 2021, los números así lo demuestran, tal como lo señaló el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo: “Afortunadamente en lo que va de este primer semestre del año, son números que vienen muy parecidos a lo fue el año pasado, con una disminución muy marcada respecto al nivel de accidentología, si lo comparamos con el año 2019, 2018, incluso 2017. Entendemos que para que esto sea posible, concluyen una serie de elementos, uno que es innegable y tiene que ver con los efectos de la pandemia y a partir de ello la menor circulación, las restricciones en horarios y en actividades, pero creo que no podemos quedarnos en el facilismo de pensar que ese fue el único motivo”. “Creo que hay otros elementos que tienen que ver con el accionar del Estado, que también han contribuido para que esto se dé, fundamentalmente el tratamiento de algunos sectores que históricamente fueron conflictivos en cuanto a su nivel de transitabilidad y en donde hubo intervenciones importantes, como lo fue la refuncionalización de la Av. Luis Fanti con todo un esquema de semaforización, prohibición de giros a la izquierda o permitidos a través de la semaforización; por supuesto que además el impacto que en esa zona tuvo la rotonda de Fanti, Suipacha, Williner y Sacripanti. Esa es un área que se trabajó y creo que empieza a arrojar sus primeros resultados desde la estadística”, detalló el funcionario.

Lombardo, también mencionó que “otra obra importante que vino a solucionar otro nudo vial conflictivo es la otra rotonda que se hizo en la ciudad, en Av. Irigoyen, Fader, Estanislao del Campo y Av. Williner, que ha cambiado totalmente la configuración de ese sector y que viene dando resultados positivos desde el punto de vista de la accidentología”. “Hay otras obras que paralelamente también traen un cambio de modalidad, que tiene que ver con el desarrollo de un plan de ciclovías y ciclocarriles que se va completando en amplios sectores de la ciudad y que permite que la bicicleta vuelva a ser un medio que el rafaelino elige”, agregó.

El secretario de Gobierno también contó que hay proyectos en marcha para fortalecer toda la política de seguridad vial, indicando que “en el corto plazo se avanza en la refuncionalización de Av. Santa Fe en su tramo entre Constitución y Río de Janeiro, donde hay un reclamo histórico que tiene que ver con los giros a la izquierda y donde también vamos a tener una serie de intervenciones que van a generar modificaciones significativas. Hay una serie de elementos que contribuyen a que la estadística en este momento nos esté dando una baja importante en el nivel de accidentología respecto a lo que ocurría años anteriores”.



DATOS SIGNIFICATIVOS

Lombardo, dijo que siguen siendo los accidentes más frecuentes los que se dan entre auto y moto y un dato llamativo y recurrente, es la gran cantidad de accidentes donde es única parte una moto, subrayando que “esto marca la imprudencia o la excesiva confianza que muchas veces tiene el conductor que se traslada en motovehículo, arriesgándose a hacer maniobras que muchas veces terminando colocándolo como único protagonista de un accidente, por lo cual siempre llamamos a la reflexión y a la responsabilidad”. “Hemos tenido en estos últimos días, a partir del clima favorable y del aumento en el flujo del tránsito, por un lado gente responsable que se maneja con absoluta precaución y cuidado y por otro lado, algunos ciudadanos que hacen todo lo contrario y a los que le pedimos ser responsables no solo por ellos sino por el resto”, consideró el funcionario.