Más que una revancha, un desafío

(Especial para LA OPINION). - Lo que pasó en el Maracaná, quedó en el Maracaná…

Fue Argentina en realidad quien se tomó revancha en Rio, hace casi dos meses, cancelando así una paternidad que el Scracht le imponía desde la final jugada en Lima en 2004; luego llegarían, otra victoria en Maracaibo y la eliminación en Belo Horizonte, en la anterior edición también jugada en tierras brasileñas.

Aquella perla de Di María lacró para siempre esa historia y la acomodó en el arcón de los recuerdos, de manera que el resultado de esta tarde en Arena Corinthians, nada validará o reparará, en todo caso, para ambos volverá a ser esa medida que hable mas del futuro en las próximas competencias, que de ese pasado reciente que le ha devuelto al fútbol de nuestro país, estímulos alicaídos.

El pulso del combinado que dirige Tite, no necesita ser chequeado, Brasil se ha convertido en una poderosa máquina de ganar, una secuencia que data de fines del mundial de Rusia, con solo extraer del mundo de las estadísticas, que solo a perdido un partido en los últimos 3 años en presentaciones oficiales, queda aventada toda discusión.

En favor de los intereses criollos, debe subrayarse, que fue justamente el equipo que dirige Lionel Scaloni, quien le interrumpiera ese interminable invicto y nada menos que para escamotearle un trofeo tan preciado como la última Copa América.

Este antecedente, sumado a los minutos en los que Argentina, sobresalió el ultimo jueves en Caracas, nos permite inferir con un grado de riesgo menor, que el crecimiento en lo que se llama volumen de juego, está en vías de desarrollo y que atrás quedó esa fragilidad que lo convertía en vulnerable ante cualquier rival.

No es para soslayar la impronta que le agrega la motivación renovada; dice Gustavo Alfaro “el futbol este hecho de momentos” y esta definición de un entrenador de elite, ratifica lo que a veces como espectadores, observamos sin que medien argumentos vinculados a los aspectos tácticos y a la calidad de los intérpretes.

Seguramente, la condición de potencias que hoy exhiben Brasil e Italia (35 partidos invito la azzurra) se apoyan en el gran nivel de los jugadores y la fluidez de conceptos de los entrenadores, empero, el condimento de valores como la autoestima y la confianza, no debe ser estimados como superfluos.

En esta etapa se encuentran los albicelestes, asimilando ideológicamente a Scaloni y capitalizando un envión anímico que hace crecer la masa crítica de su juego. Frente a Venezuela sin que su producción haya sido para alardes, se reconoció un equipo solvente y con ciertos aires de superioridad debidamente equilibrados, que le permitieron liquidar el pleito cuando Soteldo y compañía, se atrevieron a faltarle el respeto.

Otro aspecto singular es la extensión del plantel, que complementa la estelaridad de Messi; aquí hay que detenerse en la intuitiva acción del equipo técnico, que supo llevar de manera armónica y sobria esta etapa de renovación generacional que, a ojos vistas, le ha llegado al alma y al juego al capitán argentino.

Recuperar el compromiso de Lionel Messi es, sin dudas, el mejor logro de quienes gestionan este ciclo, el ahora nuevo ídolo del fútbol francés, ha comenzado a sentir esa adrenalina de pertenencia, sin llegar a convertirse en determinante, al menos en los últimos resultados, lo que lo convierte en un arma temible, no ya por sus excentricidades con el balón, sino por liderar al equipo desde la estrategia de su madurez.

Pocos partidos en el planeta futbol, pueden ofrecer este menú con estas celebridades, diría que ninguno….



ROMERO Y PAREDES LISTOS PARA LA BATALLA

Tras una actuación convincente en Caracas y sin haber sufrido nuevos suspendidos, ya sea por acumulación de dos amarillas o por roja, Lionel Scaloni tiene a todo el plantel a disposición -salvo por Franco Armani- Es que el entrenador recuperará para el partido de esta tarde a dos futbolistas más que importantes: Cristian Romero y Leandro Paredes, que no pudieron jugar ante Venezuela por suspensión.

El que tiene todos los números para meterse en el equipo para jugar ante Brasil es Cuti Romero. El central que ahora milita en el Tottenham se convirtió en un indiscutido de la defensa desde la doble fecha de Eliminatorias previa a la Copa América y se impone su regreso en la zaga, para hacer dupla con Nicolás Otamendi, reemplazando a Germán Pezzella.

En cuanto a Leandro Paredes, la realidad es que el mediocampista central tiene chances de recuperar su lugar en el once, teniendo en cuenta que siempre fue el elegido por Scaloni para adueñarse de la mitad de la cancha, más allá de las buenas presentaciones de Guido Rodríguez, que rindió cada vez que tuvo que jugar. Y las otras dos dudas estarían en los laterales: en el derecho, Gonzalo Montiel fue el elegido en la final del Maracaná, pero anoche el titular fue Nahuel Molina Lucero, que venía con más ritmo en las últimas semanas. Y en la izquierda, Marcos Acuña parece haberle sacado una pequeña ventaja a Nicolás Tagliafico.

Una vez más el mundo del futbol tornará la mirada hacia el Sur de nuestro continente, es que pese a la devastadora Pandemia y los ruidos socioeconómicos que de aquí se amplifican, la materia prima de este noble juego sigue encontrando por estas tierras, los brotes más fértiles.