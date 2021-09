Atlético de Rafaela no ganó todavía en la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional. Walter Otta tomó la voz de su equipo para expresar las sensaciones tras el empate ante Güemes de Santiago del Estero, 1 a 1 en el Monumental.

“La realidad es que necesitamos ganar un partido urgente. Creo que el empate termina siendo justo”, y argumentó: “En el primer tiempo habíamos hecho méritos como para quedar 1 a 0 arriba, tuvimos las situaciones, no las pudimos meter. En una jugada de un gol nos pega a nosotros en la espalda y la sacamos, increíblemente. El equipo tuvo una mejoría en cuanto a lo que generamos en situaciones de gol, y eso nos da esperanzas para lo que viene”.

En busca de esa mejoría futbolística, de esa victoria que tanto se hace desear: ya son siete sin triunfos con 5 derrotas y 2 empates el cuerpo técnico decidió un cambio de esquema que parece dejarlos conformes.

“Empezamos a encontrar solidez, nos generaron muy poco hoy (por el viernes), con Almagro lo mismo, con Defensores de Belgrano había sido muy bueno hasta ese error que tuvimos y fue gol, en la única llegada que tuvimos en contra. Agustín Bravo se está asentando cada vez más, Grinovero lo mismo, estamos contento en ese sentido, por la respuesta y el respaldo de los jugadores”.

El que apareció en una posición ‘nueva’ fue Facundo Nadalín, que acompaño en el medio campo al Colo Soloa y cumplió una buena actuación. Al respecto, Otta señaló: “Encontramos una variante, Facundo es un jugador versátil, puede jugar ahí, de lateral derecho, de 8, hasta de 5 solo lo puede hacer. Estamos contentos con su llegada”.

Sobre la reaparición de Matías Valdivia, tras su recuperación de la ruptura del ligamento cruzado en enero último, el DT contó: “La verdad que nos pone contentos, me emocioné un poquito en la previa, verlo a Matías de nuevo abrazado a los compañeros, dijo unas palabras muy motivantes, pasó un momento difícil, una lesión muy complicada y verlo de nuevo en el equipo, un chico que te brinda todo lo que ha brindado, nos puso muy feliz”.

Por último, y en relación a lo que se le viene a la Crema (el próximo viernes visitará al Deportivo Morón), Walter Otta cerró: “Vamos a ir ante un gran rival, en lo personal a un rival que quiero mucho, al cuerpo técnico con el cual no tengo relación pero los aprecio, a la institución, pero nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo y a querer ganar”.



EL RESTO DE LA FECHA



ZONA A



Viernes 03/09: Tigre vs Agropecuario. Sábado 4/9: Estudiantes BA 0 vs Temperley 0, Chacarita 0 vs Riestra 0, Alvarado 1 vs Dep. Maipú 0, Alte. Brown 0 vs San Martín (T) 0. Domingo 5/9: 11 hs Nueva Chicago vs Belgrano (Pablo Giménez), 11 hs Atlanta vs Gimnasia (Mza) (Julio Barraza), 11 hs Mitre (SdE) vs Estudiantes (RC) (Luis Lobo Medina).



ZONA B



Viernes 03/09: Barracas Central 0 vs Ferro 0, San Martín (SJ) 1 vs Def. de Belgrano 0. Sábado 4/9: Brown (A) 1 vs Santamarina 0, Instituto 1 vs Tristán Suárez 2, Gimnasia (J) 1 vs All Boys 0, Villa Dálmine 3 vs San Telmo 3, Ind. Rivadavia 2 vs Dep. Morón 0, Brown (PM) 1 vs Almagro 0.