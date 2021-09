Junto a Ana Ingaramo, Karina Cogliano y Rubén Sala -pre candidatos a concejales por la lista Somos Patria para la ciudad de Santa Fe-, María de los Angeles Sacnun fue recibida por el director, doctor Osvaldo Marelli, y Graciela López, directora de la Agencia de Control del Cáncer.

Recorrieron la sala de Terapia Intensiva, el sector de oncología y la exsala de cirugía que se convirtió durante la pandemia en Sala Covid que está destinada a atender pacientes afectados por el coronavirus.

La obra de remodelación se realizó durante 2020 por disposición del gobierno de Omar Perotti y la labor de los miembros de los Movimientos Organizaciones Barriales (MOB), el CCC, Evita, Trabajadores excluidos y La Dignidad.

La senadora explicó que "estas instalaciones se comenzaron a reacondicionar para transformarse en un centro de tratamiento oncológico, pero frente a la pandemia del Covid, la Provincia las reacondicionó con tecnología, infraestructura e insumos para poder atender la emergencia. En total, tiene una capacidad para 96 camas".

Y agregó que "la inversión que realizó el Gobierno de la provincia de Santa Fe permitió que el sistema de salud esté más fortalecido, y que Santa Fe, haya podido tener mayor capacidad de camas. Qué hubiera sido de los sectores populares si no hubiéramos realizado la enorme inversión pública en materia de salud, multiplicado los hospitales modulares, invertido en respiradores, en camas críticas. Si no hubiéramos estado codo a codo con nuestros gobernadores. El Gobierno nacional junto al provincial encabezado por Omar Perotti, permitieron que en la provincia de Santa Fe no tuviéramos que lamentar muertes por no tener acceso a camas crítica. Preservamos la salud y la vida del pueblo santafesino".

OTRA VISITA

Posteriormente, la precandidata a senadora visitó un edificio de departamentos en construcción, ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe donde se utilizan paneles en seco para los revestimientos, fabricados en el Parque Industrial del Departamento La Capital.

La empresa, miembro de APYME Santa Fe, exporta estos productos a países limítrofes, y la visita de Sacnun fue guiada por Mario Galizzi, de APYME y el vicepresidente del colegio de arquitectos de la provincia de Santa Fe, Héctor López.

El Gobierno Nacional asignó $95.154 millones entre 2020 y julio de 2021 para asistir al sector productivo de Santa Fe, a través del ATP, REPRO II, créditos a tasa subsidiada y Aportes No Reembolsables (ANR) que permitieron sostener el pago de salarios durante el 2020, fortalecer a las MiPyMEs y empresas de la provincia, realizar obras en parques industriales, y desarrollar proveedores en sectores estratégicos así como también, impulsar la economía del conocimiento.

EN EL CENTRO DE EXCOMBATIENTES DE MALVINAS

Posteriormente, María de los Angeles Sacnun encabezó el acto de la entrega de Certificados SANTA FE más, en el Centro de excombatientes de Malvinas donde jóvenes se capacitan y aprenden un oficio.

Del mismo participaron la presidenta de la mutual Soñando Futuro a cargo de los cursos de capacitación, Sara Romero, Juan Saromé del centro de excombatientes de Malvinas de Santa fe, y el representante de excombatientes en la Comisión Nacional de Malvinas, Rodolfo Schwweichofer.

"Apostar a capacitarse demuestra que se tiene una profunda esperanza en lo que viene. Porque esta capacitación forma parte de la voluntad de vencer los obstáculos que se nos presentan hoy en el futuro como hicieron los excombatientes que pudieron vencer y que les permitió con esa fortaleza que ganaron construir para que otras y otros tengan oportunidades en nuestro país y en nuestra provincia", finalizó diciendo Sacnun.