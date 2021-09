Encontraron fajos de dólares termosellados en la casa de un administrador de los Kirchner

La causa que investiga la desaparición de Marcela López hace 100 días en Río Gallegos dio un giro inesperado este viernes. Jorge Trevotich, abogado querellante en el caso, denunció el hallazgo de cajas repletas de dólares termosellados con el sello del Banco Nación. El dinero habría sido encontrado en una casa de Mario Alejandro Balado, sobrino de la expareja de López, integrante de La Cámpora y administrador de las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner.

El domicilio se ubica en la calle Mitre al 164 de la localidad de la provincia de Santa Cruz. Las cajas tienen unas dimensiones de aproximadamente 40 por 25 centímetros. Según informó la Organización Periodística Independiente (OPI), Balado fue nombrado como manejador de las propiedades junto a Matías Bezi.

La demanda llega en una etapa de la investigación que buscaba revisar el hogar de José Luis Balado, esposo de la desaparecida y tío de Mario, utilizando perros adiestrados. Trevotich estuvo presente durante la búsqueda que dio con el presunto dinero de los Kirchner.

“Los dólares estaban termosellados y como sucios, pero dejamos todo en el lugar”, explicó el letrado en diálogo con la Organización. A su vez, declaró que presentó un pedido de allanamiento ante la jueza López Lestón pero “no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares”. “Además, en ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí me iba a cagar a trompadas”, aseguró.

El abogado cuenta con una hipótesis que vincula la desaparición de Marcela López con dicho hallazgo. Asimismo, el dinero podría ser producto de actividades ilegales, sea lavado de dinero o narcotráfico, por la forma en la que estaban escondidos en la propiedad de Bolado.

Por el momento no se refirió a una posible relación entre el capital y las propiedades de los Kirchner que quedaron a su cargo. FUENTE (https://radiomitre.cienradios.com/)