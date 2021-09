Ediles reconocieron al SOEM

Desde el Concejo Municipal se puso de relieve que se concretó la entrega de la Declaración de Interés aprobada en el marco de las actividades previstas por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, para conmemorar sus 50 años de vida.Si bien el importante aniversario se cumplió el 5 de noviembre de 2020, la situación de aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia de Covid-19 impidió su festejo en la fecha exacta y la entidad desarrollará los eventos centrales desde el 15 de octubre hasta el 12 de noviembre del presente año.La entrega de la Declaración se realizó en la mañana del jueves 2 de septiembre, en la sala de Sesiones del Concejo Municipal, donde asistió el secretario general del SOEM, Adrián Bertolini, junto a Mauricio Schmithalter, Lorena Eberhardt y Erica Zeballos, integrantes de la actual Comisión Directiva.Segundo Díaz, uno de los propulsores del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, comenzó a trabajar en la Municipalidad el 10 de febrero de 1966, pero no fue hasta el 9 de mayo de 1970 que se pudo dar inicio a las primeras reuniones organizadas del SOEM en Sunchales, que cristalizaría su constitución formal y definitiva el 5 de noviembre de ese año.Los integrantes de la primera Comisión fueron Pedro Santillán, Julián Leguizamón, Segundo Díaz, Rodolfo Bongiovanni y Florindo Zeballos. Más allá de estos nombres, quienes tuvieron la iniciativa para la formación de dicho grupo de trabajo fueron los Sres. P. Vivas, H. Álvarez y F. Broscoli.El primer paso fue dirigirse al Sindicato de Rafaela para solicitar asesoramiento. Los compañeros le propusieron que se afilien a su gremio, pero si se aceptaba esa oferta debían depender de la institución de la vecina ciudad. Luego se hizo una Asamblea y Segundo Díaz propuso una moción concreta, la cual fue avalada por unanimidad, y fue rechazar la buena voluntad del Sindicato vecino de Rafaela. Ahí mismo se resolvió recurrir a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe con domicilio en la ciudad de Rosario.En aquella época, al no contar con local propio, el lugar de encuentro era el Bar 12 de Octubre.Luego de varias reuniones se formó una comisión provisoria, donde en el acta se dejó constancia que en un plazo no mayor a los 90 días se llamaría a elecciones y así se hizo. Las elecciones se llevaron a cabo en el local de ATILRA, que fue cedido gentilmente por dicho Sindicato, entidad que también brindó su asesoramiento.Los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos salían de un fondo voluntario, pero costó mucho acercar a los primeros trabajadores ya que todos tenían cierto miedo, incluso los precursores. El presidente de la Comuna era el Sr. Aldo Trinchieri, quien estuvo de acuerdo desde el comienzo con la iniciativa.Dentro de las primeras acciones estuvo la compra de dos terrenos, donde hoy se encuentra construida la sede del Sindicato, ya que en los comienzos se alquilaba un local ubicado en calle Santa Fe al 356, donde se concretaban los encuentros.Hoy, al observar el edificio del Sindicato así como su Campo de Deportes queda a la vista el arduo trabajo de todas las Comisiones que han pasado por el mismo.Convenios y acuerdos de diversa índole, así como importantes obras y acciones sociales para beneficio de los afiliados constituyen el testimonio tangible de la relevante actividad llevada a cabo por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.