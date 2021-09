CRAR recibe a Tilcara de Paraná

El torneo Dos Orillas de mayores sigue a toda marcha y este sábado se disputará la tercera fecha de la competencia que agrupa a clubes de las uniones santafesina y entrerriana de rugby.CRAR, que tuvo libre el primer capítulo, y viene de ganarle a Alma Juniors tendrá su debut como local recibiendo a Tilcara de Paraná. El encuentro principal comenzará a las 16.00hs siendo Exequiel Adrover el árbitro principal. A las 14.30hs jugarán las reservas.El conjunto que dirige Enrique López Durando tuvo fecha libre en el inicio y luego visitó a Alma Juniors de Esperanza, donde se impuso por 33 a 0. Los entrerrianos vienen de quedar libre y en el debut golearon al colegial 96 a 0.La formación inicial que presentará CRAR este sábado tendrá a: 1 Matías Rocchi, 2 Martin Zegaib, 3 Gastón Zbrun; 4 Guillermo Bulacios, 5 Juan M. Imvinkelried; 6 Pedro Rubiolo, 7 Facundo Aimo, 8 Mariano Ferrero; 9 Ricardo Brown y 10 Pablo Villar; 11 Esteban Appo, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Leonardo Sabellotti, 14 Esteban Rebaudengo; y 15 Mateo VillarEl programa completo de esta 3ª fecha: Zona A: Paraná Rowing vs CRAI (Juan Ballesteros), Santa Fe RC vs Estudiantes (Emilio Traverso. Zona B: CRAR vs Tilcara (Exequiel Adrover), Alma Juniors vs La Salle (Martín Jaime). Zona C: Querandí vs CUCU (Leonardo Del Río), Capibá vs Cha Roga (Mario Romero).Por la segunda fecha del Dos Orillas de Juveniles CRAR estará visitando este sábado a La Salle Jobson en Cabaña Leiva. A las 13hs jugarán la M15 y M17, mientras que a las 14.30hs lo harán el M16 y M19.Las categorías menores de CRAR tendrán un nuevo encuentro en Rafaela. Este sábado, desde las 10hs recibirán la visita de Charabones de San Francisco, Club Atlético San Jorge y Guaycurues de Sunchales.