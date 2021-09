Boca visita a Central

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Boca buscará volver al triunfo para ponerse en carrera en la Liga Profesional cuando visite hoy a un entonado Rosario Central, en un partido correspondiente a la décima fecha del certamen.

El encuentro se disputará desde las 20:15 en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Fernando Espinoza (Diego Romero y José Savorani serán sus asistentes) y la televisación de TNT Sports.



OTROS PARTIDOS. Ayer: Defensa y Justicia 1 - Central Córdoba 1. HOY. 13.30hs Atlético Tucumán vs Arsenal, 15.45 hs Lanús vs Sarmiento, 18hs Platense vs San Lorenzo.



Las probables formaciones



Estadio: Gigante de Arroyito (RC). Árbitro: Fernando Espinoza. Hora de inicio: 20:15 - TV: TNT Sports.



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Luciano Ferreyra, Emiliano Vecchio; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Juan Ramírez; Norberto Briasco o Cristian Pavón y Lucas Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.