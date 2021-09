UN BUEN VIERNES DE PERNÍA-GARCÍA

La dupla integrada por Leonel Pernía y Antonino García, con el Fluence del Renault Castrol Team, lideró el segundo entrenamiento de invitados de los “200 Kilómetros” de Súper TC2000, correspondiente a la octava cita de la temporada 2021, que se disputa en el circuito número 9 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.Damián Fineschi - Diego Ciantini (Renault Castrol Team) y Matías Rossi - José María López (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) completaron los tres primeros lugares.Previamente se llevó a cabo un Shakedown, donde el mejor tiempo fue para Facundo Ardusso (New Civic), con un tiempo de 1m19s655.1° Leonel Pernía - Antonino García (Fluence), en 1m19s303; 2° Damián Fineschi - Diego Ciantini (Fluence) a 320 milésimas; 3° Matías Rossi - José María López (Corolla) a 414; 4° Matías Milla - Jorge Barrio (Fluence) a 496; 5° Facundo Ardusso - Gabriel Ponce de León (New Civic) a 497; 6° Tomás Cingolani - Luis José Di Palma (Fluence) a 511; 7° Julián Santero - Sacha Fenestraz (Corolla) a 680; 8° Agustín Canapino - Ricardo Risatti (Cruze) a 706; 9° Juan Angel Rosso - Facundo Márques (New Civic) a 734; |0° José Manuel Sapag - Mauricio Lambiris (New Civic) a 815… 14° Ian Reutemann - Ignacio Montenegro (Corolla) a 1s202.la actividad del Súper TC2000 seguirá hoy en estos horarios:terceraPráctica Libre:cuarta Práctica Libre;Prueba de Clasificación.