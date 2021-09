Brasil reclamó que Argentina no cobre impuestos a turistas

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Brasil analiza cobrar un impuesto del 30% a quienes viajen a la Argentina, en represalia por el gravamen que deben abonar los argentinos que hacen turismo en el país vecino. Así lo advirtió el ministro de Turismo de Brasil, Gilson Machado Neto, quien dijo que están estudiando la medida.

El funcionario consideró que "no es democrático" cobrar el impuesto PAIS y advirtió que perjudica el turismo en el Mercosur. "Les diría a los turistas argentinos que quieren viajar a Brasil que le pidan al presidente eliminar el 30% que cobra al que quiere viajar al exterior", se quejó el funcionario brasileño.

Dijo que "no es democrático imponer un 30% a ciudadanos que quieren ir a otros países, principalmente países del Mercosur". Y reveló que están estudiando "cobrarles ese 30% también a los brasileños que van para Argentina".

El funcionario brasileño ya había presentado el reclamo ante el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en una reunión que mantuvieron la semana anterior.

Argentina aplica el impuesto PAIS, que equivale a un 30% sobre la compra de divisas, y que también aplica sobre los gastos con tarjeta de crédito en el exterior y sobre la compra de pasajes y paquetes turísticos. A ese impuesto se suma una percepción adicional del 35%, no como gravamen directo sino como "anticipo a cuenta" del Impuesto a las Ganancias.

La advertencia de Machado Neto se produce en momentos en que el Gobierno argentino se dispone a lanzar un plan para promover el turismo. La iniciativa incluye subsidiar pasajes de Aerolíneas Argentinas a turistas provenientes desde países limítrofes, incluido Brasil, en la medida que compren paquetes turísticos de al menos cuatro noches dentro del país, que sería financiado con fondos del INPROTUR, que depende de la cartera de Turismo.

Ese plan depende de que la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud levanten la restricción que rige para la llegada de turistas extranjeros.

Esta semana Machado Neto fue entrevistado por el sitio "La Derecha Diario" de Brasilia, donde volvió a plantear que el cobro de un impuesto del 30% por viajar al exterior "no es democrático". El funcionario pidió que el gobierno de Alberto Fernández "revise esa posición de cobrarle al ciudadano argentino 30% de los gastos en la tarjeta de crédito en los pasajes para venir a Brasil".

Scioli, tras la reunión con Machado Neto, resaltó en su cuenta de Twitter que el turismo con Brasil será "la base de la retomada de los viajes internacionales, con un potencial de 11 millones de turistas brasileños listos para viajar", pero no mencionó el reclamo del funcionario por el impuesto.