La Provincia completó el esquema de vacunación del 40% de la población

La ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrió ayer el vacunatorio de la ex Rural de Rosario, donde informó que más de 1.350.000 santafesinos y santafesinas completaron su esquema de vacunación para el Covid-19 y que 350 localidades ya aplicaron la primera dosis a todos los inscriptos mayores de edad. “Hoy son más las personas que tienen colocadas 2 dosis, es decir, inmunización completa, que las que les falta completar. Esta semana, por ejemplo, fueron otorgados 274.000 turnos en todo el territorio provincial. Estamos en un ritmo de 50.000 a 53.000 diarios siempre de la mano de la llegada de vacunas. En estos días recibimos dosis de Sputnik 2 y Astrazéneca, lo que nos permitirá seguir con el cronograma de vacunación e ir completando los esquemas que faltan”, indicó Martorano. “Cabe destacar que en 350 localidades del territorio provincial, los mayores de 18 ya se encuentran con esquemas completos. El objetivo que nos proponemos es, en septiembre, llegar a los 2 millones de dosis. Esto nos va a permitir prácticamente hablar de una inmunidad de rebaño o colectiva”, continuó.

En ese marco, la ministra agregó que “pedimos seguir con los cuidados, no bajemos los brazos con esto, recordemos que se trata de vacunación más cuidados. La foto epidemiológica que vemos es buena, el porcentaje de los testeos que se vienen realizando sólo el 8% da positivo. Si miramos la ocupación de camas, está en un 56% y de ello solo un 15% como máximo es COVID”.

Al ser consultada por la inoculación a menores de 12 a 17 años sin comorbilidades, la ministra señaló que “en esa franja etaria, esta semana ya comenzamos la vacunación con segundas dosis de aquellos que poseen alguna comorbilidad. Recordemos que se cumplieron los 28 días de espera entre dosis y dosis de las vacuna Moderna y que esta llega en espejo, es decir, primera y segunda”. Además, agregó: “En cuanto a la franja de 12 a 17 sin riesgo se va a comenzar la vacunación paulatinamente con la llegada de Pfizer”.

En cuanto a la decisión de la población para recibir la vacuna, Martorano mencionó que “en nuestro país y en nuestra provincia hay mucha adherencia a la vacunación. Los que quedan los estamos buscando, algunos pueden ser por falta de acceso, de información y es un trabajo territorial que se viene haciendo desde los centros de salud en los barrios”.

“En cuanto a los que deciden no vacunarse, lo que tenemos que hacer es insistir, recordemos que no es obligatoria, pero en cuanto más personas se coloquen la vacuna tendemos a disminuir la circulación”, cerró la funcionaria.