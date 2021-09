"El Frente Progresista va a cumplir un rol importante", adelantó Giustiniani

El diputado de Igualdad y Participación y precandidato a Senador Nacional por el Frente Amplio Progresista, Rubén Giustiniani, estuvo de visita ayer en la redacción de LA OPINIÓN, acompañado por la precandidata a diputada, Agustina Donnet, para dar a conocer cómo viene la campaña y la recorrida por la ciudad y la provincia ya en la recta final de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, donde se renovarán, a nivel provincial, 9 bancas en la Cámara de Diputados y 3 bancas en la Cámara de Senadores.

En diálogo con este Diario, Giustiniani remarcó que "la campaña viene muy bien. Hemos recorrido ya toda la provincia de norte a sur y de este a oeste y todavía con poco clima de elecciones. Nos encontramos con mucha gente que se está informando de qué se vota, cómo se vota, y haciendo lo que siempre hemos hecho en todas las campañas. Primero, rindiendo cuentas de lo actuado. En mi caso fui senador nacional en el cual pongo en primer lugar de la consideración la tarea que realicé en el senado con las leyes que se aprobaron, como el 82% móvil para los jubilados, la reducción de la mayoría de edad de los 21 a los 18 años, el primer parque nacional en las islas de Santa Fe a la altura del departamento San Jerónimo, las medias sanciones de la ley de extensión de dominio en el combate al narcotráfico, la ley de humedales. Y en esta lista, 'Preparados para Santa Fe' dentro del Frente Amplio Progresista es la única lista plural que integra a radicales como Palo Oliver que encabeza la lista de diputados nacionales y socialistas, como Carina Gerlero, quien fue viceministra de educación de Miguel Lifschitz, del PDP Horacio Bertoglio, de Sunchales, nosotros con Agustina Donnet de unidad e igualdad y del partido GEN, SI y Pares y junto a dirigentes independientes y sociales".

A continuación, el rosarino acotó, en cuanto a las problemáticas más importantes que la gente les comenta, que "la seguridad y el trabajo son los más recurrentes. La seguridad en la provincia y el narcotráfico es uno de los temas que surgen permanentemente en las ciudades más grandes, como Rosario, Santa Fe, Rafaela. Las vecinas y los vecinos tienen derecho a la seguridad y la respuesta que se puede dar desde el Congreso de la Nación es la que ya trabajamos, un juzgado federal para Rafaela, para Venado Tuerto, una ley de extensión de dominio que vaya sobre los bienes económicos del narcotráfico que todavía no la tenemos y que es nuestro compromiso de volver al senado y trabajar en ese sentido. Y también de pedir con mucha fuerza la presencial del Ministerio de Seguridad de la Nación en la provincia que hoy no existe. El compromiso de las fuerzas federales, de gendarmería, de prefectura en articulación con la policía de la provincia de Santa Fe. El narcotráfico tiene un gran poder económico y a su vez es un gran poder corruptor de sectores de la policía, de la justicia, de la política y eso es lo que hay que cambiar".

Sobre otras problemáticas, el diputado argumentó que "el tema del trabajo y de la producción es clave, y a contramano de lo que hace este gobierno nacional como con el corte de la exportación de carne que ha perjudicado a los productores y a la industria frigorífica, poniendo en incertidumbre a los puestos de trabajo. Tenemos que trabajar desde el congreso dando asistencia alentadoras a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo, con créditos a tazas accesibles y no como lo son hoy, con tazas usurarias, y colaborando con programas concretos para la comercialización y la exportación".

Asimismo, también se refirió a la actual gestión del gobernador Omar Perotti, opinando que "creo que ha sido insuficiente la respuesta del gobierno provincial a la crisis económica social que padecemos. Rescatamos la coordinación sanitaria que se hizo entre nación, provincia y municipio que sirvió para que podamos hacer no todo lo que hubiéramos querido con la vacuna en tiempo y forma y que significó muchas muertes, pérdidas de muchos afectos. Todas las medidas que se tomaron se hicieron sobre la base de un consenso primero sanitario con los especiales y después un consenso político con los intendentes y con el gobierno nacional. Desde la legislatura les dimos herramientas como la ley de emergencia económica y la ley covid, donde n os parecía que se debió haber dado un apoyo más fuerte a la producción, a los comerciantes que la pasaron muy mal con esta pandemia, mucho de los cuáles tuvieron que bajar las persianas definitivamente. Se necesitaba una presencia mucho más activa del estado. También en su momento, junto a Agustina, presentamos el bono covid, un reconocimiento mayor a los trabajadores de la salud, algo que se debe hacer todos los días por haber sido la primera línea que enfrentó al covid, mucho de los cuáles hasta dejaron su vida y donde tuvieron que hacer paros muchas veces para que se le reconozca sus necesidades salariales. Somos muy críticos del gobierno nacional. La fiesta de Olivos fue una representación obscena ante una sociedad que hizo un gran esfuerzo en una cuarentena muy dura y vimos, por otro lado, que el poder festejaba un cumpleaños, lo que muestra la crisis sanitaria, económica, social y política como una crisis de ejemplaridad, donde los funcionarios, lejos de mostrarla profundizaron lo que es la verdadera grieta, la crisis de representatividad y de legitimidad que hay en la dirigencia política hacia la sociedad.



UNA ALTERNATIVA POR

FUERA DE LA GRIETA

Por último, el candidato se mostró optimista en cuanto a una posible buena elección para el próximo fin de semana, argumentando que "el Frente Amplio Progresista en la provincia de Santa Fe va a jugar un rol importante porque queremos demostrarle a todo el país que hay una alternativa por fuera de la grieta, que es lo que debilita las opciones, el debate político y descalifica a unos y otros que son gobierno hoy, han sido ayer y no han dado las respuestas que el país necesita. Por lo tanto, convocan a un voto para que n o gane el otro. demonizando al otro. Cada voto al FAP es un voto con expectativa positiva y por eso, desde esta lista plantemos la necesidad de ese voto el próximo 12 de septiembre. Estas PASO son importantes porque la voluntad popular va a definir el ordenamiento de las listas. Por eso es importante que la gente vaya a votar porque dejó atrás aquello de la lapicera, de que 3 dirigentes entre 4 paredes determinaban las listas de candidatos de cada fuerza política".