Requieren al Ejecutivo limitar la publicidad de actos de gobierno

POR MARILÚ COLAUTTI



Ayer por la mañana el Concejo Municipal desarrolló una nueva sesión ordinaria.

En la oportunidad, en el primer punto considerado ( Manifestaciones) pidió el uso de la palabra el concejal Oscar Trinchieri quien hizo un planteo en relación a la ley provincial en vigencia, que impone restricciones para la publicidad de actos de gobierno 15 días antes de un acto electoral.

El edil recordó que el último día para publicitar actos de gobierno fue el 27 de agosto y señaló que con posterioridad el Ejecutivo estuvo realizando lanzamiento de obras.

Por otra parte valoró a los jóvenes que se encuentran en las listas de precandidatos al Concejo, destacando las intenciones que manifiestan.

Sugirió que el Cuerpo remita una nota al Intendente para plantearle la situación, María Alejandra Bugnon de Porporatto expresó su apoyo y sometida la propuesta a votación fue avalada por los ediles.

Seguidamente Horacio Bertoglio ofreció el informe de presidencia y se procedió a la aprobación del acta del encuentro anterior.

Seguidamente por Secretaría se dio lectura a notas oficiales y peticiones particulares

Nota Particular remitida por Santiago Culasso

Asunto: Remite en copia nota dirigida al Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural solicitando la culminación de los trabajos solicitados por la “Escuelita de Fútbol” del Sunchales Cicles Club, fue girada a comisión

Nota Particular elevada por Carlos Longoni Presenta solicitud de información pública.

Nota Particular Marcelo Cantón Presenta solicitud de información pública.

Nota Particular José María Rolfo Presenta solicitud de información pública.

Nota Particular Gerardo Alloatti Presenta solicitud de información pública.

Nota Particular Carina Gorosito Presenta solicitud de información pública.



Despachos de Comisión



Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Declara operada la prescripción adquisitiva de dominio a favor de la municipalidad de Sunchales, con destino a uso privado, sobre el inmueble descripto en el plano de mensura Nº229962, tras la fundamentación fue aprobado.

Fue aprobado el proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Modifica por excepción el precio por metro cuadrado, establecido según Ordenanza Nº 2310, para los Lotes Nº 6A y 6B del Plano Nº180.692.

Fue aprobado el despacho de comisión del proyecto de Ordenanza elaborado por Andrea Ochat y Luciana Paredes

Establece que calle Joaquín V. González, entre San Juan y Láinez tenga un sentido de circulación de mano única en dirección Sur a Norte.





Proyectos presentados



Fue aprobado un proyecto de Declaración elevado por Andrea Ochat y Luciana Paredes

Asunto: Declara como niñas destacada a Ambar Luz Macagno y Anjara Rocío Macagno, por su trabajo y ejemplo en el cuidado de planeta.



Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por María José Ferrero

Asunto: Establece modificaciones a la Ordenanza Nº 2225.



Fue aprobada una Minuta de Comunicación remitida por María José Ferrero

Solicita al Departamento Ejecutivo remita un informe detallado de todas las obras públicas que se están realizando en la ciudad.

Igual suerte corrió la Minuta de Comunicación elaborada por Oscar Trinchieri con la adhesión: María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Solicita al Departamento Ejecutivo brinde información acerca del estado de situación del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E).

También fue aprobada la Minuta de Comunicación remitida por Oscar Trinchieri con la adhesión: María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Requiere al Departamento Ejecutivo la reparación del arco limitador de altura ubicado en calle Rafaela en su intersección con Antártida Argentina.

Lo mismo ocurrió con la Minuta de Comunicación enviada por Oscar Trinchieri con la adhesión: María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a reparar la plataforma elevadora mecánica que posee uno de los vehículos municipales que transportan personas con discapacidad.

También fue aprobada otra Minuta de Comunicación elaborada por Oscar Trinchieri con la adhesión: María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Requiere al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de la Ordenanza N°2854 que crea la Mesa de Articulación para la Prevención y Abordaje de consumos problemáticos.

Fue remitido a comisión un proyecto de Ordenanza elaborado por Andrea Ochat y Luciana Paredes

Dispone la prohibición de estacionamiento sobre el cordón oeste de calle Montalbetti entre Rafaela y Río Negro.-



Fue aprobada la Minuta de Comunicación elaborada por Andrea Ochat y Luciana Paredes

Adhesión: María José Ferrero

Solicita al gobierno provincial evalúe y lleve a cabo obras de demarcación, señalética, iluminación y readecuación de banquinas sobre la ruta provincial 280 S.





FUERA DE LISTA



Fue aprobado el proyecto de Declaración elaborado por Andrea Ochat, Luciana Paredes María José Ferrero, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Oscar Trinchieri y Horacio Bertoglio

Declara de interés la participación de sunchalenses veteranos de guerra continentales por Malvinas, en la Marcha Nacional frente al Congreso, para impulsar el tratamiento del Proyecto de Ley que prevé un Reconocimiento Histórico y Moral con dignificación como “Veterano de Guerra Continental Por Malvinas”.