Desde la oficina del senador Alcides Calvo se puso de relieve que la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe dio media sanción al Proyecto de Ley de autoría del senador Alcides Calvo, por medio del cual se instituye como "Fiesta Provincial del Abuelo" a la que se realiza anualmente en la localidad de Bauer y Sigel, organizada por la Comuna local.

Asimismo se declara a la localidad de Bauer y Sigel, Departamento Castellanos, como sede permanente para la realización de esta fiesta provincial, que convoca a numeroso público de toda la provincia.

Durante el año 2014, la Comisión Comunal de Bauer y Sigel, encabezada por su presidenta comunal Ana María Ceré, por aquel tiempo en su primer período al frente de la Comuna, decidió realizar una fiesta que denominaron "Fiesta del Abuelo/a". La finalidad del evento era homenajear a adultos mayores, no sólo de la localidad, sino de toda la región, que con su esfuerzo y sacrificio a lo largo de los años, le fueron dando forma a toda la región.

Este evento se siguió realizando año tras año, y de a poco se fue convirtiendo en una fiesta clásica para la localidad, y que en las siguientes ediciones comenzó a llamarse "Fiesta Regional del Abuelo/a".

Señala el autor del proyecto que “en las culturas tradicionales los abuelos forman partes en la familia extensa y han tenido un rol claro en relación al cuidado de los niños y al acompañamiento de su desarrollo y crecimiento, por lo que se merecen una fiesta donde se produzca un reencuentro generacional”.

Este importante evento para la comunidad de Bauer y Sigel, se ve acompañando cada año de un importante número de asistentes de toda la zona de influencia, y durante el mismo se realizan diversos agasajos, y se elige su Reina, que luego representa a la localidad, en distintas Fiestas Regionales.

Señala el legislador provincial que “nos hicimos eco del pedido de las autoridades comunales y elaboramos el proyecto de ley. Habida cuenta que el mismo no fue tratado en Diputados decidimos presentarlo nuevamente este año”.

Además, prosigue el legislador, “de la fiesta participan presidentes comunales de la región y representantes de diferentes instituciones, y surgió en gran medida ya que gran parte de los habitantes de la localidad son adultos mayores, y homenajearlos es el mejor regalo que se les puede hacer como comunidad. Año a año se realiza la entrega de presentes y reconocimientos a los abuelos de mayor edad residentes y no residentes dando origen a grandes emociones y encuentros”.



Concluye Calvo haciendo votos para que “el proyecto cuente en esta oportunidad con sanción definitiva de la Cámara de Diputados y se convierta en ley”.



