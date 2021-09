El Cine Belgrano le da la bienvenida a Capusotto y una nueva cartelera

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera cinematográfica que este fin de semana se extenderá desde el sábado 4 al martes 7 de septiembre. Cabe aclarar que el viernes 3 no habrá proyecciones de películas porque se realizará el espectáculo “El lado C de Capusotto. Lo que nadie sabe de Capusotto y sus personajes” a las 21:00 hs.

Como novedad, se podrá ver en el segmento destinado a toda la familia, el filme animado “Paw Patrol. La película”, a las 17:45 hs. La banda de cachorros que ya conocés, se une a un nuevo aliado: Liberty, un inteligente perro salchicha con quien lucharán para salvar a los ciudadanos de Adventure City. La misma tiene una duración de 87 minutos y la entrada general es de $300.

Además, Espacio INCAA proyectará a las 19:15 hs, la película argentina “Bandido” con la actuación de Osvaldo Laport como un cantante de música popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis estética. Este drama, dirigido por Luciano Juncos, tiene una duración de 90 minutos y es apto para mayores de 13 años. La entrada general es de $ 100 y descuento a jubilados y estudiantes $ 50.

Por último, continúa en el horario central de las 20:45 hs un filme destacado en el Espacio Autor, con las participaciones estelares de Anthony Hopkins y Olivia Colman. Se trata de “El Padre”, película nominada al Globo de Oro, dirigida por Florian Zeller, que trata sobre la vida de un hombre que rechaza toda la ayuda de su hija a medida que envejece. Mientras intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso del tejido de su realidad. Es apta para mayores de 13 años y su duración es de 97 minutos. La entrada general es de $ 300.

Protocolo

Se recuerda que los espectadores deberán cumplir con los protocolos estipulados por la sala durante las funciones: uso obligatorio del barbijo en todo momento (solo se puede bajar para ingerir alguna comida o bebida), distanciamiento entre butacas (excepto para las burbujas de recreación de hasta seis personas), e higiene de manos.

Capusotto en vivo

Toda obra tiene entretelones que el público no conoce y todo artista tiene un lado oculto. El lado C de Capusotto es la oportunidad ideal para meterse en ese mundo inexplorado.

El gran capo cómico Diego Capusotto se estará presentando en vivo este viernes 3 de septiembre a las 21 hs en la sala del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.

Hablará con la periodista cultural Nancy Giampaolo de la cocina detrás de algunos de sus personajes y sketchs más emblemáticos.

Anécdotas, problemas, alegrías, tristezas y eventos inesperados en torno a la trayectoria y la vida personal de una de las figuras más queridas de las últimas décadas, serán repasados con su estilo inconfundible.

Una propuesta única en su tipo que combinará material audiovisual sobre el que el actor brindará en vivo detalles que nunca vieron la luz, con pasajes de su biografía personal y un mano a mano con el público.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del cine ese mismo día desde las 17 hs a $ 300. Este espectáculo es organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.