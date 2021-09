A través de "Pido Gancho" escuchamos a las infancias

Agosto marca el inicio del Mes de las Infancias. Es por ello que desde el municipio se diseñó una serie de actividades que involucraron a diferentes áreas para escuchar a los niños y jóvenes. Todas se llevaron a cabo bajo la consigna "Pido Gancho", la cual pretende sostenerse en el tiempo para abordar las diversas miradas del grupo más joven de la población sobre su voz.

“Hemos puesto en el centro de la escena a las infancias porque entendemos que forman parte de la ciudad y que hay que construir espacios donde quieran participar hoy. Avanzar en este proceso requiere un serio trabajo en red”, manifestó Fabiana Ciabattari, integrante de la Secretaría de Desarrollo Humano.

“La red de infancias a la que buscamos consolidar desde el 2020, es toda persona, grupo o institución que trabaja con y desde infancias, sea o no parte del Estado. El fin es fortalecer una nueva trama institucional de la que niños, niñas y adolescentes sean parte activa”, agregó.

“Esta iniciativa requiere la decisión de persistir en la invitación y la apertura a escuchar lo que tienen ellos y ellas para decirnos al mundo adulto. Y eso es en lo que se trabajó a través de diferentes acciones durante todo este mes”, continuó Ciabattari.

Las infancias y juventudes no son el futuro, son el presente

Es necesario trabajar a mediano y largo plazo, porque hay una gran distancia aún con objetivo de considerarlos sujetos de derecho y partícipes de las acciones que los involucran.

Para ello, se hace necesario “sostener una actitud critica a nuestro rol como mundo adulto. Por ello, debemos empezar por preguntarnos sinceramente si los escuchamos o no; si generamos tiempo de calidad para que esa escucha suceda; cómo construimos los planes que los involucran, entre otras reflexiones necesarias. En este marco, hemos intentado sensibilizar al las personas adultas que tienen niños y niñas entre sus afectos”, puntualizó Ciabattari.

Reconocer su condición de ciudadanos plenos

“Como Gobierno local, estamos sosteniendo un espacio entre las secretarías que involucran el trabajo con y desde infancias y juventudes, a fin de incorporar su voz y participación en las políticas públicas locales”, sostuvo la Secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

Por esa razón, “en el mes de las infancias, y a causa de las restricciones de la pandemia, hemos propuesto una serie de acciones en los espacios en donde vienen participando, como escuelitas, liceo, jardines, espacios Pido Gancho, ciclismo en los barrios y copas de leche”.

Cabe destacar que las propuestas circularon por la ciudad sostenidas por muchas áreas municipales: Agencias Territoriales; Infancias; Servicio Local de Niñez; Deportes; Asistencia a las personas con Discapacidad; Rafaela en Acción; Movilidad y Transporte; Liceo Municipal; Instituto para el Desarrollo Sustentable; Talleres Barriales; Educación; Electrotécnia; Oficina de Asistencia; CIC, siempre junto a instituciones y grupos que trabajan con y desde infancias en sus comunidades.

Asimismo, Villafañe declaró: “Agradecemos especialmente la participación de Lee Conmigo, Empresa Marengo y músicos de La Bolada, que se sumaron al mes de actividades sin dudarlo”.

“Concretamos acciones especiales donde reforzamos la escucha y agasajamos a las infancias proponiendo su protagonismo. Este mes de agasajo y acciones colaborativas, ha reforzado nuestra convicción de seguir trabajando en red para sostener este desafío muy serio, porque las infancias no conocen lo imposible”, cerró Villafañe.