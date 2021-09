Red de juventudes: talleres en la pile

Como celebración del Mes de las Juventudes, se llevarán a cabo talleres que se encuentran dirigidos a adolescentes de entre 10 a 20 años.

Se desarrollarán todos los viernes del mes de septiembre en la pileta municipal "Hogar Granja El Ceibo", ubicada en calle Chaco y Joaquín V. González.

El subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, manifestó que “es importante señalar que cada encuentro no es una charla, sino que se trata de talleres para reflexionar a partir del encuentro, juegos y opiniones”.

“Se busca abordar problemáticas de adolescentes y jóvenes mediante la generación de espacios de contención y brindan oportunidades para la construcción de proyectos de vida", agregó.

Sobre los talleres

“Comenzamos este viernes 3 de septiembre a las 18 hs con 'No tóxic (modos en que nos relacionamos)', que busca poder reconocer cuáles pueden ser relaciones tóxicas y cuáles no, tratando de generar vínculos sanos”, contó Podio.

“El viernes 10 de septiembre a las 18 hs tendremos 'Pido Gancho en la pile', donde hablaremos sobre los derechos de los niños, niñas y jóvenes. El 17 de septiembre a las 18 hs se realizará 'Proyecto de vida. Buscando plenitud', que apunta a detectar los proyectos, los sueños que uno puede tener y cómo alcanzarlos”, continuó el secretario.

Por último, cerró: “El viernes 24 a las 18 hs tendremos la 'Fiesta de la primavera', donde se compartirán juegos, música, entre otras cosas”.