En Atlético, vuelve Bieler y es una gran esperanza…

A las 19.10 la Crema, que hace seis que no logra ganar y tres que no convierte, recibe a Güemes de Santiago del Estero. Dirige Ceballos.

Ya muy lejos y prácticamente sin chances de pelar por los ascensos que da el torneo, la mirada de Atlético de Rafaela está puesta en mejorar su pobrísima campaña en esta segunda mitad del torneo de la Primera Nacional, para terminar lo más arriba posible en la zona B y no tener problemas con los promedios si es que la próxima temporada vuelven los descensos.

Dicho objetivo de máxima se vincula directamente con el de hoy: recomponerse emocionalmente y volver a sumar de a tres, algo que no pudo lograr en sus última seis presentaciones donde apenas pudo sumar un punto. Y para eso, en primer lugar, deberá convertir, algo que no hace desde el empate en 2 con San Telmo, tres fechas atrás.

Para el encuentro de este viernes ante Güemes de Santiago del Estero, a las 19.10hs (por TyC Sports), reaparece Claudio Bieler. El ‘Taca’ cumplió con la fecha de suspensión y volverá a ponerse la cinta de capitán y ser el máximo referente a la hora de saltar a cancha que tenga la ‘Crema’. La máxima esperanza para los hinchas…

Con respecto a la formación inicial que viene de perder con Almagro, el DT Walter Otta realizaría tres modificaciones. Bieler por Alex Luna más los regresos al once titular del juvenil Agustín Bravo (ya cumplió con la expulsión) y de Ayrton Portillo, por Gastón Tellechea y Enzo Avaro, respectivamente.

Otra buena noticia en cuanto a los regresos es la aparición entre los 20 citados de Matías Valdivia, ya recuperado de la ruptura de ligamentos cruzados que había sufrido en enero último.



El rival. Güemes de Santiago del Estero es uno de los protagonistas que tiene esta zona B. Hoy segundo, a dos puntos del líder Barracas Central, el elenco de Pablo Martel vendrá al Monumental en busca de –al menos- un punto que le permita seguir peleando en los primeros planos y recomponerse tras dos caídas seguidas en el torneo. Viene de caer 2-0 con Independiente Rivadavia y 1-0 con el puntero.

Al igual que la ‘Crema’, al conjunto santiagueño, la segunda rueda le viene costando ya que no pudo ganar: suma 4 empates y 2 derrotas. Claro está que la realidad es diferente ante la muy buena primera ronda que hizo.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Cristian González, Fernando Piñero y Agustín Bravo; Facundo Nadalín, Facundo Soloa y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Lautaro Parisi; Claudio Bieler. Suplentes: Pedro Bravo, Brian Calderara, Federico Recalde, Guillermo Funes, Jorge Molina, Matías Valdivia, Alex Luna, Enzo Avaro y Franco Jominy. DT: Walter Otta.



GÜEMES DE SANTIAGO DEL ESTERO: Julio Salva, Agustín Politano, Nahuel Valenzuela, Nahuel Zárate, Gonzalo Lucero, Agustín Morales, Nicolás Juárez, Nicolás Barrientos, Javier Bayk, David Romero y Claudio Vega. Suplentes: Juan Mendonca, Marcelo Cardozo, Albaro Pavón, David Veliz, Lucas Algozino, Federico Boasso, Diego Diellos, Imanol González, Matías Pato Ríos, Alejandro Toledo, David Veliz. DT: Pablo Martel.



Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Diego Ceballos.

Asistentes: Juan Vázquez y Juan Millenaar.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

Hora: 19.10

TV: TyC Sports

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Bella Italia FM 107.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5