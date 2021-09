Ben Hur le ganó a Unión en la última jugada del partido

En el inicio de la octava fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol Ben Hur se impuso por 2 a 1 ante Unión de Sunchales, encuentro que se jugó anoche en cancha auxiliar del Lobo.

Los goles, todos, llegaron en el complemento de un partido parejo. A los 18 minutos, Francisco Filippi ponía en ventajas a la visita mientras que Matías González, a los 27, volvía a poner la igualdad en el marcador. Cuando se jugaban 49 minutos, en la última del encuentro, Sebastián Jiménez de penal le terminó dando la victoria al elenco del sur de nuestra ciudad.



Los sunchalenses terminaron con diez por la expulsión de Alberione a los 35 minutos del complemento, mientras que el arquero Torres le contuvo un penal a González, a los 38, también de la segunda mitad.



El encuentro de Reserva, debido a las precipitaciones de las últimas horas, se suspendió y será reprogramado.



LA FECHA SIGUE HOY



Este viernes se jugará un nuevo adelanto del octavo capítulo del Apertura de Primera A. En Ramona, el Deportivo estará recibiendo la visita de Brown de San Vicente. Dicho juego iniciará a las 21.30 hs. (Reserva 20 hs.) y será arbitrado por Ángelo Trucco.



Domingo 5/9: Primera 12.30 hs. (Reserva 11 hs.): Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado, Talleres MJ vs Florida, Libertad vs Atlético de Rafaela, Dep. Aldao vs Sportivo Norte; Primera 13.00 hs. (Reserva 11.30 hs.): Bochazo vs 9 de Julio; Primera 21.00 hs. (Reserva 19.30 hs.) Peñarol vs Dep. Tacural.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 21, puntos; Argentino Quilmes 21; Dep. Libertad 13; Dep. Aldao 12; Dep. Tacural 12; Atlético de Rafaela 11; Ben Hur 10; Ferrocarril del Estado 9; Brown San Vicente 9; Peñarol 9; Talleres (MJ) 7; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Bochazo 5; Florida de Clucellas 4; Unión Sunchales 4.



COMIENZA EN LA ZONA



Este viernes habrá un adelanto de la fecha 5 del Apertura de Primera B. Por la zona Norte jugarán Argentino Vila y Sportivo Roca, desde las 22 hs. Reserva 20.30 hs. El árbitro principal será Guillermo Vacarone. El resto de los encuentro irá el domingo.