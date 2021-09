Comienzan los play offs del Preparatorio

Tres de los cuatro encuentros por los play offs del torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol se disputarán este viernes, desde las 21:30, en el inicio de las respectivas series al mejor de tres encuentros.

Los mismos serán Libertad vs. Peñarol en el Hogar de los Tigres; Atlético vs. Ben Hur en el gimnasio Lucio Casarín, e Independiente vs. Quilmes en el Carlos Colucci. El otro enfrentamiento, entre Unión y 9 de Julio, tendrá lugar el domingo a las 21 en la Fortaleza del Bicho.

Recordamos que los segundos partidos se disputarán el viernes 10 de septiembre. En caso de ser necesarios terceros partidos fueron programados para el lunes 13.

El Súper 4 fue confirmado para el fin de semana del 17 y 19 de septiembre.



PRESELECCIÓN U17

Luego de haber tenido su participación el seleccionado U19 el fin de semana en el Provincial, ahora es el turno de la preparación del preseleccionado U17 para la misma competencia prevista por la Federación Santafesina de Básquetbol. En este caso el entrenador será Matías Rojas, que fue asistente en el U19.

Los jugadores convocados de acuerdo a lo informado por la ARB, son los siguientes: 9 de Julio: Chiavassa Agustín, Grana Máximo, Bernasconi Federico.

Atlético: Cantalejo Francisco, Gribaudo Mateo, Vigo Gonzalo.

Independiente: Zaffetti Ignacio, Kurganoff Laureano, Marelli Luigi.

Libertad: Chiaraviglio Nicolás, Maretto Octavio, Rodríguez Ulises, González Jacinto, Ternavasio Mateo, Cagliero Santiago, Canello Santino.

Unión: Delmastro Gastón, Meier Juan Bautista, Fux Sebastián, Maine Francisco, Theiler Lucas.

Quedan desafectados: Ravasio Francisco, Ball Juan Cruz, Gallo Maximiliano y Dalmazzo Valentino.

El domingo 5 de septiembre se realizará el entrenamiento en cancha de Libertad de Sunchales. Turno mañana: 10:00 hs. Turno tarde: 15:30 hs.