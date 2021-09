Un triunfo sin sobresaltos de Argentina

La Selección argentina estrenó este jueves su reciente título en la Copa América con una sólida presentación ante Venezuela, al que superó por 3 a 1 en Caracas, para dar un paso más rumbo al Mundial de Qatar 2022 y acercarse al líder Brasil, su próximo rival, en la tabla de posiciones. Por la novena fecha, en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Albiceleste se adelantó gracias a una fina definición del delantero Lautaro Martínez, tras asistencia de Giovani Lo Celso, en el segundo minuto de adición de la primera etapa.

Había sido un primer tiempo que los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron de principio a fin, pero que no trasladaron al marcador salvo en esa definición, cuando ya jugaban con un futbolista más por la expulsión de Adrián Martínez, por una brutal infracción al astro albiceleste Lionel Messi, que no sufrió una lesión en la rodilla izquierda de casualidad.

Después, en el segundo tiempo, Argentina esperó el momento para cerrar la faena y fue gracias a los ingresos goleadores de Joaquín y Ángel Correa, que dieron marco de goleada.

El descuento de Yeferson Soteldo, "picando" un penal de polémica sanción sobre la hora del partido, sólo sirvió para decorar el resultado. El equipo albiceleste se mantuvo entonces segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias -los primeros cuatro van directo al Mundial-,con 15 puntos (tres victorias y tres empates), a la espera de la visita al líder Brasil, el próximo domingo desde las 16:00 en San Pablo.

Messi tuvo la primera para la Argentina: sorpresivamente recibió solo en la medialuna del área y buscó colocarla en el ángulo derecho de Fariñez, pero la pelota se fue por encima del travesaño. El póker de oportunidades para la Albiceleste en los primeros veinte minutos se completó con una volea de De Paul al travesaño, una combinación dentro del área que Di María no pudo definir bien ante Fariñez y un contragolpe en el que "Fideo" buscó a Lautaro Martínez en el segundo palo, pero su asistencia quedó larga.

Argentina siguió la presión alta, tenía muchas facilidades para recuperar y a los 30 minutos volvió a llegar con claridad cuando Messi -pese a la brutal patada de Adrián Martínez que provocó la expulsión- abrió para De Paul que asistió a Lo Celso al costado, quien exigió a Fariñez con un tiro cruzado, mientras que Lautaro Martínez no pudo en el rebote.

Si antes la postura de Venezuela era expectante para salir de contragolpe, con un jugador menos se profundizó muchísimo más, aunque Argentina no podía trasladar ese dominio al marcador en el estadio Olímpico de la UCV.

Y la tranquilidad para los dirigidos por Scaloni llegó en el último suspiro del primer tiempo: otra recuperación alta por izquierda, Lo Celso con la pausa y la precisión justa para tocar al espacio para Lautaro Martínez, que controló con una pierna y definió con la otra en el cara a cara con Fariñez.

En el complemento, Argentina bajó la intensidad, como le pasó en muchos partidos de la Copa América también. Incluso Venezuela casi lo empata con un derechazo de Soteldo que se desvió en el camino y salió al lado del palo derecho de Emiliano Martínez, que no tuvo demasiado trabajo.

Quizás en el momento que menos lo buscó, Argentina sentenció el resultado en un ráfaga y con dos golazos de jugada colectiva, coronados por los dos primeros cambios que había metido Scaloni. Primero triangularon Messi, Lautaro Martínez y Joaquín Correa, que definió bárbaro contra un palo. Y enseguida tuvo los dos primeros protagonistas, sumado a Ángel Correa, que capturó un rebote de Fariñez y empujó al arco vacío.

Faríñez le tapó un par de opciones más a Messi, que no pudo convertir su gol en Caracas y solo quedó tiempo para el protagonismo de siempre del VAR, que le permitió a Soteldo marcar el descuento "picando" un penal que le cometieron a él mismo, con algo de dudas.