Voley: inician las Copas

La Federación Santafesina de Voley dispuso la organización de un nuevo torneo. Se trata de las Copas Santafesinas, en los que se inscribió Almagro de nuestra ciudad en la rama femenina de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. En las dos últimas categorías, además será sede.

El sábado 4 de septiembre la categoría Sub 18 recibirá a Polideportivo Recreo, Regatas de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El torneo comenzará a las 10 hs. Y clasificarán 2 equipos a la próxima instancia.

El sábado 18 será el turno de la categoría Sub 16, que también será sede en la entidad de calle Garibaldi, y en esta oportunidad recibirá a Central San Carlos y Regatas de Santa Fe. Mientras que este domingo 5 de septiembre la categoría Sub 14 enfrentará en Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, al local y a Villa Dora de Santa Fe.

Además, de la ARV también tomarán parte de estas Copas, 9 de Julio, Libertad y Unión.



QUINTO PUESTO EN EL MUNDIAL

El seleccionado argentino masculino Sub 19 de vóleibol le ganó a Italia por 3 a 1 (18-25, 25-20, 25-19 y 25-21) y terminó en el quinto puesto en el Mundial U19 de Teherán, Irán. Contra los italianos, el equipo que dirige Pablo Rico tuvo a Bruno Forte como máximo anotador con 20 puntos.

Sudamericano: en la segunda presentación en el Sudamericano de Mayores masculino que se juega en Brasilia, el seleccionado argentino enfrentará este viernes a Perú desde las 16.30.