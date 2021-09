El FMI pidió a la Argentina un plan "creíble y sólido"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que la Argentina requiere un plan macroeconómico "creíble y sólido" y sugirió que a medida que el país se estabilice deberá implementar un "desarme gradual con condiciones" del cepo cambiario. El organismo multilateral incluyó estas observaciones en el documento anual "Informe del Sector Externo", donde realiza un análisis financiero que incluye la cuenta corriente y los flujos de capitales.

Allí, el staff del Fondo afirmó que el país necesita un "plan macroeconómico y estructural creíble y sólido, que pueda ser respaldado por la comunidad internacional". También en el documento hizo mención al cepo cambiario, por el cual solamente se habilita la compra de USD 200 mensuales, y dijo que ese mecanismo de control es "necesario" en el corto plazo para el país. Pero recomendó implementar un "desarme gradual con condiciones", con el propósito de impulsar la llegada de inversiones extranjeras.

El informe fue elaborado mientras el Gobierno, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, a la cabeza, intenta renegociar el préstamo otorgado durante la administración de Mauricio Macri de casi USD 45.000 millones. "Vamos bien, no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos", aclaró la semana pasada el presidente Alberto Fernández.

El documento no solo comprende a la situación de la Argentina sino que también realiza un análisis sobre otras 30 naciones entre las que figuran también México y Brasil. "Las perspectivas de acceso a los mercados a medio plazo dependerán de la aplicación de un sólido plan de reforma macroeconómica y estructural", indicó el informe del organismo.

Remarcó que la posibilidad de recuperar reservas permitirá "allanar el camino para el acceso a los mercados".

La Argentina recibió en agosto unos USD 4.335 millones correspondientes al reparto que realizó el Fondo entre todos los países miembro de alrededor de USD 650.000 millones en concepto de derechos especiales de giro (DEG), la moneda del organismo multilateral.

Esos recursos le permiten al país incrementar las reservas del Banco Central para afrontar el cumplimiento de compromisos con organismos internacionales hasta fin de año.



PARA PAOLO ROCCA, UN ACUERDO AYUDA A

GENERAR CONFIANZA" Y REDUCIR LA POBREZA

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, consideró ayer que lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría contribuir a generar la confianza necesaria para que la pobreza disminuya y se cree empleo privado.

"Estamos en el medio de la salida de la pandemia", evaluó, y aseguró que la Argentina "necesita promover y atraer inversiones privadas para resolver la pobreza y el desempleo".

"Se resuelve con condiciones de confianza en las que la gente decide moverse con inversiones hacia adelante y crear empleo privado. Es lo que necesita el país", señaló en una ronda de prensa en la que participó la agencia NA. Sostuvo que "para crear esta condición de confianza, hay que reducir la brecha, el nivel de inflación y alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario".

"Un acuerdo en los próximos meses sería uno de los factores que contribuyan a todo esto", remarcó el empresario, quien también hizo referencia a la presión impositiva. "La reducción de la presión impositiva, crear condiciones para que el empleo privado vuelva a apostar a la Argentina", enfatizó como necesaria.

Pese a haber recibido la invitación hace semanas, no concurrieron ni el presidente Alberto Fernández ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encuentro realizado en la planta de Cerámica Alberdi. Tampoco estuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por cuestiones de "agenda presidencial", según argumentaron desde el Gobierno.

Con relación a la escasa presencia del Gobierno, Rocca manifestó: "Es un período electoral y la agenda que tienen los funcionarios hace que no sea fácil coincidir con la nuestra". Durante la celebración del Día de la Industria, el Gobierno estuvo representado por el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, quien hizo un llamado al diálogo y pidió "exportar más" para generar los dólares que faltan en el país.

"Los argentinos tenemos que resolver muchas cuestiones que requieren de diálogo transparente", sostuvo el funcionario, quien apuntó: "El esquema de producción es lo que nos va a sacar de la crisis".