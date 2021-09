Dalbón, en la mira de los magistrados: piden la sanción del abogado de Cristina

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El actual presidente de la Asociación de Magistrados y cuatro de sus antecesores le pidieron al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que sancione al letrado Gregorio Dalbón por sus declaraciones públicas sobre el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello.

El presidente de la entidad que reúne a jueces, fiscales y funcionarios de alto grado, Marcelo Gallo Tagle, y sus antecesores Miguel Ángel Caminos, Ricardo Recondo, Luis María Cabral y María Lilia Gómez Alonso sostuvieron que las expresiones de Dalbón "han traspasado con holgura la línea más flexible que pueda preverse en el marco de una sociedad democrática en punto al derecho que asiste a toda persona a expresar sus ideas".

Dalbón dijo, y luego se arrepintió, que el fiscal González era "un coimero" y que el juez Casanello le "chupaba un huevo". Días después pidió públicamente disculpas por sus exabruptos, que atribuyó a su temperamento pasional.

No obstante, los cinco jueces, a título personal, pidieron al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados que aplique un correctivo a Dalbón, ante su conducta "grave, inusitada y merecedora de la rápida intervención de ese órgano en ejercicio de las responsabilidades disciplinarias que le han acordado las leyes de colegiación".

La presentación recuerda que "Dalbón dijo ser el letrado del señor Presidente de la Nación, circunstancia que no fue ratificada después por el primer mandatario". Pero abunda en esa dirección al subrayar que "también es el abogado de la señora Vicepresidenta en diferentes procesos judiciales que la involucran, y de hecho así procura expresarlo de modo público".

Esa representación, agrega la nota, "dota a sus dichos de una amplificación mediática de la que no puede desentenderse".

"El singular desvalor de sus últimas expresiones demandan la intervención disciplinaria de esa institución en pos del restablecimiento de elementales pautas de orden y decoro en el desempeño de la abogacía", resumieron los denunciantes.