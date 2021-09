El hospital está atendiendo más casos por accidentes y situaciones violentas

“Hoy estamos con un descenso marcado de los hisopados por Covid y un descenso marcado de pacientes, en donde en estos momentos tenemos solamente 5 pacientes en sala general y 7 en terapia intensiva Covid, de los cuales 3 están con asistencia mecánica respiratoria, los demás están con terapia de alto flujo y están saliendo de sus cuadros”. “La verdad que el panorama es absolutamente distinto y el hospital en este momento tiene a 60 internados, donde obedecen a diferentes patologías. Tenemos neonatología, maternidad, cirugía, todos los servicios funcionando e inclusive en los servicios de clínica y terapia intensiva que trabajaron activamente en la pandemia, ya están activamente en todo lo que es no Covid”.

El Dr. Lanzotti, contó que “lo que estamos notando es una gran cantidad de ingresos por accidentes, por situaciones violentas y por enfermedades, donde superamos ampliamente la capacidad que teníamos antes, con una terapia intensiva con cinco camas, hoy no sería suficiente, daría la sensación de que se produce un rebote de las enfermedades no Covid que están llegando al hospital y por suerte nos encuentra preparados ante un escenario de emergencia y frente al Covid. El hospital ya no es el mismo de antes, tiene mucha más capacidad de atención y respuesta”.

Respecto a la posibilidad de una nueva ola a partir de la cepa Delta y otras nuevas que puedan ingresar al país, el director explicó que “en realidad hay que hacer un análisis de una población ya vacunada e inmunizada por la vacuna por un lado y por haber en otros casos padecido la enfermedad, por eso pensamos que el impacto no tendría que ser tan importante en las salas de terapia intensiva. Más allá de esto, ninguna sala ni ningún equipamiento se va a cambiar de posición hasta que tengamos la tranquilidad y seguridad de que el Covid ha pasado”.

“Estos momentos son importantes para reflexionar, planificar, poner los equipos en condiciones respecto al mantenimiento, calibración y las refacciones necesarias para que el hospital siga adelante. Hay que tener en cuenta, que más allá de todo el equipamiento que se ha incorporado, el nuestro es un hospital viejo y requiere constantemente mantenimiento aprovechando la baja de casos y sin descuidar las estructuras que hemos montado hasta aquí”, precisó Lanzotti. “Todavía los datos sobre algunas variantes como es el caso de la Delta, no son precisos; epidemiológicamente se dice que al haber tenido la presencia de la cepa Manaos en la Argentina, nos estaría conjuntamente con la vacunación y los cuidados, retrasando la llegada de esta cepa y la verdad que nos sigue dando tiempo para ponernos en condiciones, para poder atender otros tipos de enfermedades y nos sigue dando el optimismo de pensar que no llegue”, puntualizó el médico.