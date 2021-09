Aprobaron proyecto sobre ecobotellas

Durante la mañana de este jueves se realizó la sesión ordinaria del Concejo en la que se aprobaron siete proyectos, entre ellos el presentado por el concejal Miguel Destéfanis, en la que solicita a través de una Minuta de Comunicación, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda evalúe la posibilidad de implementar una campaña de concientización ciudadana, capacitando a las instituciones educativas e intermedias y comunidad en general en todo lo referido a la producción de las ecobotellas, a través de folletería, talleres y medios de difusión.

Las ecobotellas son botellas plásticas que se llenan con todos los residuos plásticos que se desechan, de manera fuertemente compactada dentro del recipiente. En las mismas, se pueden introducir plásticos secos y limpios, envoltorios de golosinas y alimentos, bolsas plásticas, entre otros. En cambio, no se pueden introducir plásticos sucios, pilas, cartón, gasas, papel aluminio, banditas elásticas, colillas de cigarrillos, vidrios y papeles de diarios y revistas.

El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá la posibilidad de articular con organizaciones y/o instituciones intermedias los puntos de acopio y su disposición final para la recuperación, transformación del plástico y/o posterior venta.

Al respeto, el autor de la iniciativa señaló: “Viendo lo que está pasando a nivel mundial con la ecología, con el medioambiente y los avances que se ven a pesar del maltrato que tenemos hacia la naturaleza, Rafaela es una ciudad que está haciendo muy bien las cosas en ese sentido, con la separación de residuos, con el relleno sanitario, la recolección de aceite en los supermercados, esto de las ecobotellas vendría a ser un avance más hacia ese cuidado del medioambiente”.

Destéfanis subrayó que el proyecto de ecobotellas se implementa en varias ciudades del país, y dijo que “consiste en botellas de plástico que descartamos y que en lugar de tirarlas y arrojarlas a una bolsita general, se pueden cortar en trozo, colocar esto en una botella, compactarlo bien y ver el municipio de qué manera recolectarlas para reutilizar ese material de diferentes formas”.

Por otra parte, en la sesión de ayer, volvió a surgir el tema de la falta de concurrencia al Concejo de funcionarios del Ejecutivo, donde Leonardo Viotti manifestó que si los funcionarios no suben al 6to piso, ellos deberán bajar al 5to.

Las otras iniciativas votadas, fueron: una Minuta para modificar la posición de la doble línea amarilla que se extiende por Remedios de Escalada desde Bv. Hipólito Irigoyen hasta calle 9 de Julio; una Declaración de interés Municipal para la muestra “Un Océano de Cartas”; un pedido para mejorar y reforzar la señalización del sentido de circulación del cruce entre las calles Los Jacarandáes y Los Fresnos, en barrio Villa Los Álamos; Minuta de Comunicación, en la que se solicita que se coloquen luminarias en calle Aragno entre Lorenzatti y Ernesto Salva y Lorenzatti entre 500 Millas Argentinas y Aragno; una Minuta de Comunicación presentada por Cambiemos, donde se pide al Ejecutivo que procedan al desmalezado del Canal Sur y franjas, realizar constante mantenimiento del canal y zonas aledañas y evaluar otras medidas tendientes a evitar la proliferación de mosquitos.



VACUNACION IRREGULAR

Acerca de la citación para informar sobre la supuesta vacunación irregular a miembros del Gabinete, por parte de la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, el concejal Destéfanis expresó: “La parte política está siendo muy cuestionada por todos, hagamos las cosas bien, regular, más o menos; hay que hacer las cosas bien y yo creo que la ciudadanía, merece una aclaración sobre este tema, no direccionado al apellido, a la persona en particular, sino que si son secretarios, si son funcionarios públicos, deben responder por el bien de todos”. Y añadió: “Si han sido vacunadas algunas personas que no debían en ese momento, deberán dar a conocer cuáles fueron los motivos”, remarcó el concejal de Cambiemos.