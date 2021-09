Septiembre llegó con lluvia

FOTO ARCHIVO ¡AL FIN! Hacía muchos días que no se registraban precipitaciones en Rafaela.

Tal como se preveía, tras varios días donde las temperaturas fueron elevadas y luego de un agosto prácticamente seco, donde solamente se contabilizaron un par de jornadas con leves lloviznas que no alcanzaron a dejar registros en los pluviómetros, la llegada de septiembre, el mes primaveral y la estación favorita para muchos, trajo por fin la tan ansiada y esperada lluvia a nuestra ciudad y región.Aunque la espera fue un poco larga y en medio de algunos amagues, según los datos que registra el twitter Clima Rafaela, desde las primeras horas de este jueves, donde comenzó a llover con algo de intensidad, sumado a la aparición de algunos rayos, hasta la hora 11 se registraron en nuestro medio algo más de 25 milímetros (25,4), con una temperatura de 17.8º y una humedad del 97%.Obviamente que no fueron de las más importantes en estos tiempos de la tan famosa, olvidada y esperada tormenta de Santa Rosa, que se hizo sentir en algunas provincias del país, pero seguramente trajo algo de alivio. De todos modos, durante este jueves se observó en la región el ingreso lento de una masa de aire relativamente fría, que generó cierto grado de inestabilidad, lo que permitió la formación de sistemas de lluvias débiles a moderadas. En tanto, para este viernes se estima un cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales, y condiciones algo inestables a estables. En tanto, luego del fin de semana, para el próximo lunes la inestabilidad podría regresar nuevamente.RESPIRO PARA EL CAMPOMás allá de que hace un par de meses la lluvia no se hace presente en gran medida en la ciudad y sus alrededores, estos 25 milímetros fueron un aliciente y le vienen bien a los campos, que continúan soportando una gran sequía desde hace un tiempo bastante prolongado. Fue una buena noticia para este sector los chaparrones que se dieron a lo largo de la jornada, fundamentalmente para la siempre de maíz de primera que comenzará a desarrollarse en estos días.