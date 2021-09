80.743 rafaelinos están en condiciones de votar en las primarias nacionales

De acuerdo a datos difundidos por la Secretaria Electoral Nacional y Provincial, en Rafaela hay un total de 80.743 electores que están en condiciones de votar cargos nacionales en las PASO que se desarrollarán el próximo 12 de septiembre, donde se renovarán 5 bancas de concejales en nuestra ciudad, 3 senadores y 9 diputados nacionales por Santa Fe. El padrón incluye a 2.361 menores de 18 años que están en condiciones de emitir su primer sufragio en las PASO nacionales, pero en las provinciales puesto que Santa Fe es una de las pocas provincias que aún no implementó el denominado voto joven -hay proyectos en la Legislatura, pero no ley-. Respecto al género, 41.988 votantes corresponden al sexo femenino y 38.755 al masculino.

En cuanto a los cargos provinciales, y tal como lo adelantó este Diario, son 78.382 los rafaelinos inscriptos en el padrón electoral, a los que se suman otros 598 electores extranjeros. Por otro lado, en Rafaela serán 32 los centros de votación, un número importante como para evitar aglomeraciones y poder realizar el sufragio de una manera tranquila, contando los mismos con un total de 233 mesas nacionales y 2 extranjeras.

Como se observa, la elección de senadores y diputados nacionales cuenta con un padrón mayor (80.743) al autorizado para la votación de concejales (78.980) porque incluye a los jóvenes de 16 y 17 años.

En este marco, ayer arribaron 333 urnas a la sucursal rafaelina del Correo Argentino que serán distribuidas desde este sábado en todas las localidades del departamento Castellanos, además de los kits sanitarios.



PERSONAS CON COVID

ESTARÁN EXCEPTUADAS

La jueza federal María Servini resolvió, de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 12 de septiembre, que las personas con coronavirus o que presenten síntomas compatibles con la enfermedad estarán exceptuadas de ir a votar. Están comprendidos en esta medida también quienes sean contacto estrecho de un paciente con covid-19 o "sean considerados casos sospechosos de contagio".

La jueza con competencia electoral fundamentó la resolución firmada el pasado 25 de agosto en la necesidad de "preservar la salud de todos los intervinientes en dicho evento, previendo los mayores cuidados sanitarios tanto para las personas que desarrollarán tareas inherentes al proceso electoral, como así también para el resto de los ciudadanos que concurrirán a votar". "Las personas que estén cursando la enfermedad del covid-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto conforme lo establecido en el art. 12 inc. d del Código Nacional Electoral, debiendo realizarse el trámite correspondiente, adjuntando la certificación médica pertinente en su oportunidad", estableció la magistrada.

Asimismo, "aquellos electores que fueren contacto estrecho, o sean considerados casos sospechosos de contagio del mencionado virus, o que deban permanecer aislados por alguna de las disposiciones legales vigentes, tampoco deberán presentarse a votar y de igual modo se justificará su no emisión del voto, en las condiciones señaladas precedentemente", añadió. En el caso que un votante o una votante se presente ante un local de comicio manifestando estar comprendido en alguna de las causales descriptas, "no se permitirá su ingreso al establecimiento, y el delegado electoral labrará un acta", establece la resolución.