El complejo sojero ya representa el 34% de lo que exporta la Argentina

Las exportaciones del complejo sojero sumaron en el primer semestre del año USD 11.900 millones, y representaron el 33,6% del total, con un incremento interanual de 55%.

Así, lideraron las ventas del comercio exterior, según un informe difundido por el INDEC.

El complejo maicero se ubicó en segundo lugar con US$ 3.744 millones, representando el 10,6% de las exportaciones, con un aumento interanual del 12,6%, en la misma comparación.

Las exportaciones del complejo automotriz ocuparon el tercer lugar de las ventas con US$ 3.038 millones y representaron el 8,6% de las exportaciones totales, con una suba de 77% con respecto al mismo período del año anterior.

Le siguieron las ventas del complejo petrolero-petroquímico con US$ 2.092 millones (5,9% de participación en las exportaciones totales), con un incremento interanual de 4,1% y el complejo triguero con US$ 1.807 millones (5,1%) y una caída interanual de 2,5%.

Performance exportadora

Las exportaciones del complejo triguero alcanzaron US$ 1.807 millones de dólares (5,1% de las exportaciones totales), con una caída interanual de 2,5%.

El sector de carne y cuero bovinos llegaron a US$ 1.622 millones (4,6% de las exportaciones totales), con una suba interanual de 0,3% y las exportaciones del complejo oro y plata sumaron US$ 1.272 millones (3,6%) con un aumento interanual de 17,7%.

El complejo pesquero exportó por US$ 864 millones de dólares con con un incremento interanual de 1,3%, el del girasol por US$ 689 millones con una suba interanual de 81,8% y la venta de cebada totalizó US$ 622 millones y con un incremento interanual de 46,7%.

El informe sobre complejos exportadores del INDEC señaló que entre los diez principales los que más crecieron durante el primer semestre fueron el de girasol (81,8%), automotriz (77%), soja (55%), cebada (46,7%), oro y plata (17,7%), maicero (12,6%), petrolero-petroquímico (4,1%), pesquero (1,3%), y carne y cuero bovinos (0,3%), mientras que el triguero mostró una variación interanual negativa del 2,5%.

En el primer semestre del año, el índice de precios de las exportaciones aumentó 22,4% y el de las cantidades, 4,7% respecto de igual período del 2020.

Entre enero y junio las exportaciones alcanzaron los US$ 35.373 millones de dólares, con una suba interanual de 28,4%.