“El comercio y la industria necesitan ser defendidos en el concejo”

“Desde un principio me sedujo la propuesta de Flor, poder armar un grupo de jóvenes profesionales con ganas de comprometerse y sembrar una semilla de algunas cosas que no nos gustan en los ambientes políticos”. Dijo el Dr. Mauricio Melano, ante la consulta de que lo motivó a sumarse a una propuesta electoral. “Estamos incursionando por primera vez en la política, pero ambos hace tiempo que estamos trabajando en diferentes instituciones de la ciudad.”

Este nuevo grupo de trabajo conformado en la ciudad está buscando profundizar los diálogos con los vecinos, escuchar sus necesidades, intercambiar propuestas y transmitir la necesidad de generar un nuevo espacio político, independiente, por fuera de las estructuras tradicionales y que salta de la grieta que en Rafaela también existe y que no permite que se den los debates de fondo.

“Los vecinos nos dan mucho aliento, estamos contentos con la campaña que venimos haciendo. Pudimos hacernos conocer y a la gente le gusta mucho la idea de la renovación, de la aparición de gente joven, independiente, con ánimo de construir a partir del diálogo. Buscamos proponer cosas tangibles y que representen las necesidades de los rafaelinos.”

Ante la consulta de cómo están viviendo los candidatos este desafío y la respuesta no se dejó esperar:

“Junto a Mauricio nos vamos enriqueciendo día a día, podemos escuchar al vecino, descubrir cuáles pueden ser sus expectativas y nos damos cuenta en cada recorrida que tenemos mucho para aportar, por eso es que le pedimos a cada comerciante, a cada emprendedor, a cada rafaelino que se levanta muy temprano a trabajar todos los días, que nos acompañe con su voto porque vamos a defender con fuerza a sector productivo de la ciudad y a todos quienes trabajan y hacen grande Rafaela.

Respecto a la problemática de la inseguridad, Melano expresó que “Creemos que la seguridad se puede plantear a partir de diferentes estrategias de acuerdo a la realidad de cada barrio. El Municipio necesita incorporar muchas mas tecnología para prevenir el delito. Creemos necesario que la seguridad cuente con mayor presupuesto sino será muy difícil frenar el delito. Los rafaelinos debemos transitar sin miedo las calles de nuestra ciudad.

Respecto a la salud, el Dr. Melano planteó que “Tenemos que proyectar una Rafaela post pandemia. La pandemia de los controles que se dejaron de hacer, controles de salud, de tensión, ginecológicos”. “Pensamos en la necesidad de proyectar una salud más generalizada, con los centros de salud periféricos, descentralizar el hospital para que se llegue a estos lugares”. “Plantear una base del servicio 107 en otra zona de la ciudad”.

Por último, Florencia nos dejó sus reflexiones finales: “Todos saben que mi corazón está en los comercios y en los emprendedores. Dediqué los últimos 9 años al fortalecimiento de los Centros Comerciales Abiertos de la ciudad. Desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, presidí Paseo del Centro, donde pude conocer al detalle las necesidades del sector comercial, que es el que mas empleo genera en la ciudad. Por esto, necesitamos plantear una agenda que defienda al pequeño comerciante que paga sus impuestos, de la competencia desleal y el comercio informal, de la inseguridad, de la presión tributaria y los costos laborales que ahogan al sector privado que trabaja bajo esquemas formales. En este sentido propondremos que parte de esos tributos vuelvan al sector en programas de fortalecimiento de la actividad comercial, y de obras de infraestructura que permitan mejorar las condiciones de competitividad, como por ejemplo la remodelación del microcentro, obra largamente postergada".