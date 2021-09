Con la trayectoria como diputado, Contigiani aspira a la reelección

"Mi compromiso es con una Santa Fe del trabajo y la producción, y con cada uno de los habitantes de nuestra querida Provincia", afirmó Luis Contigiani, actual diputado nacional pero que busca un nuevo mandato. De visita en Rafaela pasó a saludar a antiguos amigos que hizo en tiempos de ministro de la Producción del Gobierno de Miguel Lifschitz y a compartir sus ideas como precandidato por el Frente Primero Santa Fe. Entre sus credenciales para sostener su aspiración figura su labor parlamentaria: "A pesar de integrar un monobloque, me hice escuchar, presenté proyectos, fui elegido para defender causas como lo fue el intento de grabar con el impuesto a las Ganancias de cooperativas y mutuales", subrayó en su visita a la Redacción de LA OPINION en el marco de una campaña.

Contigiani encabeza la lista para Diputados mientras que el precandidato a senador nacional por el mismo frente es el reconocido dirigente rosarino, Jorge Boasso, autor de más de 4.300 proyectos en tiempos de concejal. "Quiero convocarlos a una esperanza en tiempos de crisis y de una grieta porteña que intenta polarizar y nacionalizar la elección, lo cual no es bueno para las provincias, para los temas federales y para la agenda santafesina. Ojalá que esto no se de para poder discutir temas que tienen que ver con Santa Fe. Ahí tenemos una gran oportunidad nosotros como Frente Primero Santa Fe, armado con dirigentes de distintas corrientes políticas y referentes del cooperativismo, del mutualismo, del sector de los trabajadores, de la industria y del campo", sostuvo. "Como candidato a diputado nacional y Jorge Boasso como candidato a senador nacional le hemos dado a esta lista una impronta santafesina, una identidad provincial con anclaje territorial", agregó.

Para el actual diputado nacional "Argentina está en una trampa a partir del fenómeno de porteñización como drama político, como nunca hay un poder hegemónico que atraviesa a los diferentes frentes y espacios políticos". "Este eje porteño - bonaerense tiene un gran poder económico, político y mediático. La contracara son las provincias con poco poder, con escasa influencia, como nunca en la historia política argentina. Están desdibujadas ante este poder hegemónico", expresó Contigiani.

"No nos está yendo bien por este camino en todo sentido, en los temas productivos, en el campo y en la industria, en el comercio. Ese poder hegemónico se lleva entre el 70 y el 80 por ciento de todas las agendas. Santa Fe viene perdiendo, con un gobierno o con el otro. Pierde recursos para infraestructura, venimos de perder contra Córdoba en el último informe sobre reparto de fondos nacionales para obra pública de manera clara. Perdemos en biocombustibles, la provincia de Santa Fe fue perjudicada con la reducción del corte en un tema de avanzada, también cedimos en el debate de las carnes, manejado con una visión porteña que no entiende la cadena de valor de esta actividad. Hay que salir de ahí, por eso nuestro apuesta es discutir los temas de Santa Fe, disputar la agenda a ese eje porteño bonaerense" subraya convencido de que se puede pese al "adversario poderoso".

¿La fórmula? "Hay que tener un poco de rebeldía, que tiene sus riesgos y costos, que puede ser el desierto político. Pero alguna vez hay que bancarse el desierto político para que gane la gente, en este caso los santafesinos. La Argentina está atrapada en una lógica de grieta sin proyecto de país. Vengo del departamento San Martín que muestra las dos caras, con un enorme potencial productivo que no para de crecer, pero al mismo tiempo los jóvenes no encuentran empleo y se van de los pueblos porque la industrialización en origen no se da, el agregado de valor no se da donde se produce" lamenta. "No hay política agropecuaria en la Argentina porque el eje porteño bonaerense no mirá más allá del Conurbano, tampoco se la reclama desde Santa Fe", añade.

Contigiani asegura tener "buena relación con legisladores nacionales, que lamentablemente están obligados a respetar una disciplina partidaria que no favorece a las provincias, ese poder económico central es tremendo, necesitamos recuperar a las provincias, ese es nuestro compromiso". Por eso afirma que junto a Boasso "queremos darle poder a la Región Centro, a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos entre otras provincias, queremos gobernadores con más capacidad de decisión, de autonomía". Y recordó que "en Santa Fe ya pocos hablan de la deuda de la Nación con nuestra provincia, que es de 120 mil millones de pesos aproximadamente".

"En nuestro Frente Primero Santa Fe vamos a tener esa rebeldía, como lo hemos demostrado. En lo personal tuve un papel importante en el debate del impuesto a las Ganancias para cooperativas y mutuales, en el debate de las retenciones, de los biocombustibles. Al Gobierno de Fernández no le aprobé la ley de emergencia solidaria, porque ahí estaba las retenciones a los pequeños y medianos productores" afirma a modo de currículum legislativo. "También rechacé el avance del gobierno de Macri con las importaciones que dañaban a la industria nacional, a la de Rafaela y a todo el mercado interno. O cuando subía excesivamente las tarifas de energía y de gas que afectaba los costos de las pymes", plantea.

Si bien no se siente cómodo en la crítica dura, admitió que "hoy tenemos candidatos porteños en la Provincia de Santa Fe, hay gente que no vive en Santa Fe pero habla en nombre de nuestros comprovincianos, es un tema delicado de raíz ética".

Finalmente, Contigiani dejó un mensaje a los rafaelinos y los habitantes de la región. "Puedo mostrar una trayectoria que siempre prioricé a mi gente, a mi Provincia, tanto frente a los gobiernos de Macri como el de Fernández, con mucho costo político personal. Pero estoy convencido que ese es el camino. Necesitamos legisladores con rebeldía que resistan la agenda porteña. Con Boasso conformamos una propuesta muy seria, plural y comprometida con los temas de nuestra Provincia. El trabajo, el humanismo, el desarrollismo, el federalismo son ejes que nos unen. Rafaela y el departamento Castellanos es una región que quiero mucho, que la he recorrido una y otra vez, los voy a defender, voy a trabajar para todos como lo he hecho siempre. Desde ese lugar le pido la confianza y el acompañamiento" concluyó.