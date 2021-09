Cárcel de Piñero: teléfono fijo

Un teléfono fijo fue hallado en el pabellón de alto perfil en la cárcel santafesina de Piñero, y su existencia fue constatada ayer por fiscales que allanaron esa módulo donde está "Monchi Cantero".

Así las cosas, un grupo especial penitenciario y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanaron dos pabellones de la cárcel de Piñero, y la requisa se orientaba especialmente a la detección de celulares, pero al "peinar" (sinónimo de revisar minuciosamente) ambos recintos carcelarios, no se encontraron aparatos.



LO ENCONTRADO

Lo que sí hallaron en la búsqueda fue un plano a mano alzada en una libreta con secciones de la cárcel, y una agenda que contenía contactos de abogados y periodistas.

De acuerdo a La Capital, la irrupción se concretó en el pabellón 7 de Piñero, donde están algunos de los referentes de la banda de Los Monos, por orden de tres fiscales que se hicieron presente en la requisa.

Además, en un pabellón de internos de alto perfil se constató la existencia de un teléfono fijo para el uso de los internos, lo que no es ilegal ya que es un derecho de la ejecución de la pena, pero que es motivo de controversia.

Esa línea fija está a disposición de los presos de ese módulo, donde se encuentra Ramón Machuca, alias "Monchi Cantero", desde las 9 de la mañana hasta las 23, según voceros del operativo.



LO QUE DICEN

LOS FISCALES

Lo que señalan los fiscales, es que tiene que existir alguna regulación o reglamentación sobre la utilización del teléfono, sobre todo cuando se constata rutinariamente que desde Piñero se ordenan acciones criminales, particularmente balaceras y homicidios, que impactan directo en el orden público.

La disponibilidad de comunicaciones para presos que cumplen sentencia o prisión preventiva no solo es legal sino que es un derecho a garantizar.