La presencialidad no es tan plena en las escuelas

El Gobierno provincial anunció que esta semana retornaba a las aulas santafesinas la presencialidad plena en un cierto por ciento, pero con el correr de los días la medida se diluye y queda claro que continúa el sistema de burbujas para organizar las clases.

El proceso para volver a la presencialidad plena se está dando de manera gradual pero lenta, tanto en las escuelas de Rafaela como en el resto de la provincia. Mientras en algunos grados o cursos la presencialidad es total, en otros continúan estando las "burbujas" y en otros esta modalidad se va eliminando. Igualmente, se espera que con el correr de los días las escuelas vayan regresando a la normalidad que existía antes del inicio de la pandemia.

Uno de los establecimientos educativos de Rafaela informó a los padres de sus alumnos que "teniendo en cuenta la Resolución CFE N°364/2020 -protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores y el Anexo I de la Resolución del CFE N°400/2021-, la nueva organización institucional será de la siguiente manera: 4tos y 5tos años: presencialidad plena; 1eros y 3eros años reducción de burbujas ya que de tres pasan a dos; 2dos años continúa la presencialidad en dos burbujas".

La comunicación agrega que "a medida que avancemos en la adecuación de cada aula (mobiliario y remarcación) iremos informando el inicio de esta modalidad a través de él o la preceptora; es importante aclarar que estos cambios nos permiten habitar la escuela de manera cuidada, priorizando el cumplimento de protocolos y la salud de todos/as aquellos que formamos parte de la comunidad educativa". Y finaliza con un agradecimiento por "el acompañamiento en estos tiempos de transformaciones y adecuaciones continuas".

Cabe recordar que en el inicio de la semana, Gerardo Cardoni, delegado de la Regional III de Educación, había manifestado que "hay escuelas y aulas que no pusieron en marcha la presencialidad total debido a un proceso de organización, donde esto se da fundamentalmente en las instituciones de mayor matrícula en la ciudad, sobre todo en el nivel secundario. Entre lunes y martes, el regreso pleno se dio en un 80% en Rafaela y a partir del 1 de septiembre lo harán la totalidad de las escuelas". Está claro que para llegar a una presencialidad plena en Rafaela, que todavía continúa siendo gradual y dispar, aún faltará un tiempito más. Cabe señalar que en la nueva normativa aprobada por el CFE se describen 3 posibles escenarios para la vuelta plena a las aulas: condición óptima, condición admisible y excepciones.



EN LA PROVINCIA

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación de la provincia, la semana que debía marcar el retorno de la presencialidad plena en las escuelas, arrancó con una adhesión elevada de parte de los establecimientos. Con la salvedad de que muchas instituciones todavía están adaptando sus instalaciones y podrán arrancar este miércoles o recién la semana que viene con el dictado de clases continuo, la ministra Adriana Cantero comentó a El Litoral que en todo el territorio, y como promedio general, "alrededor del 85%" de los colegios ya ha podido dejar atrás el sistema de burbujas. Hay diferencias, de todos modos, de acuerdo con las regiones.

"Algunas pudieron completar el retorno a la presencialidad y otras están en un porcentaje inferior, como la Región IV (incluye departamento La Capital) y la VI (incluye departamento Rosario), pero es algo que también teníamos previsto", explicó. Según comentó, aun en las escuelas en las que no se pudo recuperar la presencialidad plena o hubo mayores dificultades, "se mejoró la frecuencia" en la bimodalidad. Cabe recordar que el debut de la presencialidad plena se dio el lunes de manera dispar en la provincia. Muchas instituciones pudieron adaptarse, pero otras, no tuvieron el tiempo suficiente para poder adecuar sus instalaciones a los nuevos protocolos. De ésas, algunas postergaron "la normalización" para este miércoles o hasta para el lunes que viene. Y otras, no podrán erradicar el sistema de burbujas. Atento a ello, Cantero acotó que las escuelas que no lograron eliminar totalmente la semipresencialidad, optaron por sumar "secciones prioritarias". En síntesis, esta primera semana será de ajustes y con un retorno que en la práctica terminará siendo gradual y progresivo.

A propósito de la decisión del Consejo Federal de Educación para retornar a la presencialidad plena, Ctera dio a conocer los resultados de un relevamiento que realizó la organización sindical sobre "las condiciones objetivas de prevención y cumplimiento de los protocolos en las escuelas". El trabajo se planteaba como objetivo visibilizar el grado de cumplimiento de las normativas derivadas de las políticas sanitarias y educativas en las escuelas, y orientar acciones para el efectivo control de los contagios y propagación del virus.

Según los resultados difundidos, en el 27% de las instituciones relevadas no se cumplía con el distanciamiento de 1,5 metros entre estudiantes. Ésa era la distancia exigida al momento de realizar el trabajo; en su última reunión, el Consejo Federal la redujo a 90 cm. El 22% de las escuelas relevadas, en tanto, dijo no contar con un canal de comunicación con el sistema de salud local que dé respuestas en forma oportuna. Y en el 13% de las escuelas se detectó que no se cumplía con el aislamiento de las burbujas, cuando han tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado en las últimas 48 horas. El relevamiento se realizó entre el 11 y el 20 de agosto de 2021 en 2117 instituciones. El 12% de las escuelas relevadas correspondieron al nivel inicial, el 43% al primario, otro 43% a secundario y un 2% al superior. El 98% pertenece al sector de gestión estatal. El 85% de las instituciones estudiadas pertenece a zonas urbanas, el 8% a zonas rurales agrupadas y el 7% a zonas rurales dispersas.