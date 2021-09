Habilitaron dos extensiones áulicas

En la jornada de este miércoles, en la sede de la Fundación Progresar, se llevó a cabo el acto apertura de dos Extensiones Áulicas Multiaño de Ciclo Cerrado, del EEMPA N° 1007 “Libertad”. Un hecho de gran importancia para la inclusión educativa de Rafaela, que da cuenta de un trabajo conjunto entre los distintos niveles del estado y organizaciones de la sociedad civil.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, la Secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia, Rosario Cristiani; la Directora Provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Lucía Salinas; la Directora Provincial de Equidad y Derechos, Vanina Flesia; el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni; y la Secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen.

Las Extensiones Áulicas del EEMPA N° 1007, se pusieron en marcha en la sede del DIAT y en las instalaciones de la Fundación Progresar, donde 55 estudiantes iniciaron el cursado de 1° y 3° año de la escuela secundaria para adultos, mientras que otros 20 se sumarán a partir de marzo, para el cursado de 2° y 4° año.

La habilitación fue gestionada desde la Secretaria de Educación de la Municipalidad, quien detectó la presencia de un centenar de personas interesadas en retomar sus estudios, y que no habían tenido la posibilidad de hacerlo a través de las distintas opciones que existen en la ciudad. Con ese diagnóstico, comenzó un camino de trabajo conjunto que culminó en la llegada de estas nuevas extensiones áulicas.

Durante el acto de este miércoles, la Secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen, lo explicó de la siguiente manera: “Contábamos con una lista de cerca de cien personas; cien historias que estaban en puntos suspensivos esperando la oportunidad de estudiar. Cuando llevamos los datos de cada uno de esos cien rafaelinos y rafaelinas al Ministerio de Educación, pudimos contar lo que estaba pasando y ahí mismo nos ofrecieron la posibilidad de crear dos extensiones áulicas multiaño y de ciclo cerrado, cogestionadas con la Municipalidad”.

Andereggen explicó que desde el Ministerio se provee la estructura docente y curricular en el marco del EEMPA local, y desde el municipio se gestionaron los espacios, su mantenimiento y el acompañamiento integral para sostener la cursada. “En el sur de la ciudad nos abrieron las puertas desde el DIAT (donde ya venimos trabajando con otros programas educativos) y en el sector norte, encontramos socios predispuestos en la Fundación Progresar, con quienes planeamos que este sea el primero de muchos proyectos conjuntos”; detalló la funcionaria.



"ES FUNDAMENTAL

TERMINAR EL SECUNDARIO"

Por su parte, el intendente Castellano destacó la importancia de que las propuestas de los municipios puedan ser escuchadas por al Provincia. “Qué lindo cuando uno siente que la educación es parte de una decisión política -señaló el intendente- y qué lindo cuando uno hace propuestas al gobierno de la Provincia y encuentra respuestas. Y que esas propuestas se pueden ver canalizadas en la realidad”. Castellano destacó además la importancia de generar puentes entre lo que las empresas empiezan a demorar para reactivar la producción y las personas que aún no han podido finalizar sus estudios para poder acceder a esas oportunidades que se empiezan a abrir en el mundo laboral. “Es fundamental terminar el secundario. Sin eso, no podemos empezar a hablar de inserción en el mundo laboral. Este puente hacia estas 55 personas extiende la ilusión de saber de que podemos capacitarnos y podemos tener un empleo estable en el futuro. Este es el desafío que se viene, a partir de finalizada la pandemia”; manifestó Castellano.

Por su parte, Lucía Salinas explicó el funcionamiento que tienen estas “extensiones áulicas” que el gobierno viene proponiendo a lo largo de toda la Provincia. “Son un poquito de escuela que llega hasta el corazón mismo del territorio. Es la escuela la que sale a buscar a los y las estudiantes. Son aulas que responden a necesidades detectadas, diagnosticadas. Y donde hay una necesidad, nace un derecho”, puntualizó Salinas. “Es un formato distinto, flexible. Es un multiaño, un aula que está fuera de la escuela, pero que depende de una de ellas. Y de esa manera, los estudiantes van a ser artífices de la construcción de sus sueños. En cada aula que se abre, se están abriendo las puertas a la esperanza”; agregó. Finalmente, Rosario Cristiani felicitó a los y las ingresantes de este nuevo ciclo y puso en valor la política educativa del Gobierno de la Provincia. “El primer acto de gobierno del Gobernador fue citar a todos los presidentes comunales e intendentes de la provincia, para proponerles una línea de trabajo, con un objetivo bien concreto: que todas las chicas y todos los chicos estuvieran en la escuela aprendiendo. Eso para nosotros marcó un norte”; mencionó Cristiani. “Aquí no hay chicos ni chicas. Hay jóvenes y adultos. Pero están enmarcados en ese propósito. Y nosotros creemos desde el Ministerio de Educación que es nuestro mejor propósito. Lograr que todos tengan cumplida su escolaridad obligatoria. Nosotros estamos aquí para trabajar en pos de que eso se cumpla”; concluyó.