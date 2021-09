Martorano participó en el Consejo Federal de Salud

La ministra de Salud, Sonia Martorano, participó este martes del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se realizó en San Luis. En ese marco, la funcionaria provincial destacó que “se trató de una reunión muy fructífera y productiva, en donde se analizaron y consensuaron estrategias y lineamientos vinculados no solamente a la agenda Covid sino también a la agenda no Covid”. Asimismo, Martorano explicó que “todas las provincias presentes coincidieron en que estamos atravesando una significativa disminución de casos de Coronavirus. En nuestra provincia tenemos una tasa de contagios descendiente, una positividad del 8 por ciento por sobre el total de los testeos que se realizan, y un 56 por ciento de ocupación de camas críticas, de los cuales solo el 10 es Covid”.



AVANCE DE LA VACUNACIÓN

Una vez analizados los escenarios epidemiológicos de cada jurisdicción, se avanzó en la revisión del Plan Nacional de Inmunización. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, adelantó el cronograma de llegada de vacunas contra el Coronavirus para las próxima semanas, al tiempo que se destacó el hecho de que ya en el país se está vacunando a menores de 17 años con comorbilidades con segundas dosis, completando esquemas. Asimismo, durante septiembre se seguirán completando esquemas en menores de 50 ya sea con Sputnik componente 2 que arribará de la Federación Rusa, o con la realizada en Argentina por el Laboratorio Richmond. “Estos esquemas se continuarán completando con Moderna según la disponibilidad, en caso de que sea necesario; siempre priorizando aplicar segundas dosis con la vacuna heteróloga con la que contemos en el momento”, detalló Martorano. Además, agregó: “La ministra Vizzotti precisó los plazos para la llegada de nueva dosis de AstraZeneca, que tuvo un leve retraso en ingresar al país pero que existe el compromiso de los países que la proveen de enviarlas en breve”. Finalmente, y en relación a la vacunación contra el Coronavirus, Martorano enfatizó que todo el país se comprometió a trabajar sin descanso en completar esquemas en toda la población mayor a 12 años.



LLEGADA DE PFIZER

En otro orden, la ministra Sonia Martorano anunció que “en septiembre se comenzaría a recibir vacunas Pfizer, un primer embarque probablemente a partir del 6 de septiembre y el segundo 13 de septiembre. Estas estarán inicialmente destinadas a población de 17 a 12 años años sin factores de riesgo, pero también eventualmente, una vez vacunado ese grupo, podrían utilizarse para completar esquemas de Sputnik V”. Sobre la agenda no Covid, señaló que se trabajó sobre programas de calidad en salud y atención de pacientes, dos puntos que se vienen trabajando fuertemente en la provincia de Santa Fe de manera tal que se agendaron formas de trabajo de manera federal.



PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

En tanto, el Ministerio de Salud, informó que hasta este miércoles se inscribieron en el Registro Provincial 62.758 personas con discapacidad, de las cuales el 95 por ciento ya fue vacunada con una dosis y el 60 por ciento ya recibió las dos dosis. En cuanto a personas con discapacidad y riesgo entre 18 y 59 años, se informó que más del 94 por ciento recibió la primera dosis, y más del 57 por ciento se vacunó con ambas dosis. A comienzos de agosto, se inició la inoculación a menores con discapacidad y riesgo (de 12 a 17 años), donde se avanzó fuertemente llegando a más del 60 por ciento de esta población. De esta manera, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Patricio Huerga explicó que "la vacunación en Santa Fe contra Covid-19 a personas con discapacidad avanza rápidamente, ubicándonos en una de las provincias con mayor cantidad de PcD inoculadas al día de hoy. Y para ello trabajamos incansablemente en Hogares, Centros de Día, instituciones y con el público en general con discapacidad, para efectuar el Plan Estratégico de Vacunación. Es así como ya 37.626 PcD recibieron las dos dosis, de un total de 62.758 inscriptas en el Registro Provincial". "Además avanzamos fuertemente en la vacunación de menores con discapacidad y riesgo, que tienen entre 12 y 17 años, ya que 3.609 fueron inoculadas desde el 3 de agosto hasta el día de la fecha", continuó el funcionario. El Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19 a Personas con Discapacidad de Santa Fe, se viene implementando desde febrero en Hogares, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Formación Laboral, a personas electrodependientes, con Fibrosis Quística, en internaciones domiciliarias, Centros de Rehabilitación y personas con discapacidad en general. El objetivo de este Plan de Vacunación es lograr lo antes posible la inoculación de las personas con discapacidad, para evitar cualquier tipo de complicación en su salud.